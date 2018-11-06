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Самое необычное фото с помолвки поразило интернет

06.11.2018,  
13:26
Текст:  Анна Баранова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Жительница Австралии поучаствовала в помолвочном фото своей двоюродной сестры ради идеального снимка.

"Парень моей двоюродной сестры сделал ей предложение, но у нее не было маникюра", - подписала пост автор.

На кадрах видно, что девушка надела обручальное кольцо сестры и подставила руку для фото. Запись набрала более 940 тысяч лайков и почти 232 тысячи репостов.

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Многие комментаторы оценили идею девушек, другие же отметили, что маникюр - не самая важная вещь, и можно было не тратить на это энергию.

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