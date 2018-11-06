Самое необычное фото с помолвки поразило интернет

Жительница Австралии поучаствовала в помолвочном фото своей двоюродной сестры ради идеального снимка.

My cousin’s boyfriend proposed to her but she didn’t have her nails done lmao pic.twitter.com/FUwwplzkYg — Jenna (@goodgaljenjen) 3 ноября 2018 г.

"Парень моей двоюродной сестры сделал ей предложение, но у нее не было маникюра", - подписала пост автор.

На кадрах видно, что девушка надела обручальное кольцо сестры и подставила руку для фото. Запись набрала более 940 тысяч лайков и почти 232 тысячи репостов.

Многие комментаторы оценили идею девушек, другие же отметили, что маникюр - не самая важная вещь, и можно было не тратить на это энергию.