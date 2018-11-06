Самый глупый пес стал звездой интернета

Жительница Америки по имени Дженсен Кендалл опубликовала в Twitter ролик о своей собаке. Видео быстро разлетелось по Сети и стало вирусным.
He constantly thinks the screen door is closed, so we have to pretend to open it for him to come inside pic.twitter.com/oy6Hi8TsII— jensen kendall (@jensenmares) 4 ноября 2018 г.
"Он постоянно думает, что стеклянная дверь закрыта, поэтому нам приходится притворяться, что мы открываем ее, чтобы он зашел", - подписала пост автор.
На кадрах видно, что пес не решается зайти в дом через открытую стеклянную дверь. Запись набрала почти 657 тысяч лайков и более 193 тысяч репостов. Пользователи соцсети признались, что их умилило трогательное поведение собаки.
Oh my heart has actually melted. What an adorable silly dog. 😂— Liv (@Liv1204) 5 ноября 2018 г.
"Мое сердце просто растаяло! Какой очаровательно глупый пес".
That really is priceless. 💕— 🌊 2Legit2Quit 🌊 (@_TheARRA_) 5 ноября 2018 г.
"Это просто бесценно".
No omg that’s the cutest thing ever— g e o r g e🍄 (@gexrgelear_) 5 ноября 2018 г.
"Это самая милая вещь в мире".