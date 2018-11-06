Самый глупый пес стал звездой интернета

Жительница Америки по имени Дженсен Кендалл опубликовала в Twitter ролик о своей собаке. Видео быстро разлетелось по Сети и стало вирусным.

He constantly thinks the screen door is closed, so we have to pretend to open it for him to come inside pic.twitter.com/oy6Hi8TsII — jensen kendall (@jensenmares) 4 ноября 2018 г.

"Он постоянно думает, что стеклянная дверь закрыта, поэтому нам приходится притворяться, что мы открываем ее, чтобы он зашел", - подписала пост автор.

На кадрах видно, что пес не решается зайти в дом через открытую стеклянную дверь. Запись набрала почти 657 тысяч лайков и более 193 тысяч репостов. Пользователи соцсети признались, что их умилило трогательное поведение собаки.

Oh my heart has actually melted. What an adorable silly dog. 😂 — Liv (@Liv1204) 5 ноября 2018 г.

"Мое сердце просто растаяло! Какой очаровательно глупый пес".

That really is priceless. 💕 — 🌊 2Legit2Quit 🌊 (@_TheARRA_) 5 ноября 2018 г.

"Это просто бесценно".

No omg that’s the cutest thing ever — g e o r g e🍄 (@gexrgelear_) 5 ноября 2018 г.

"Это самая милая вещь в мире".