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Самый глупый пес стал звездой интернета

06.11.2018,  
11:55
Текст:  Анна Баранова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Жительница Америки по имени Дженсен Кендалл опубликовала в Twitter ролик о своей собаке. Видео быстро разлетелось по Сети и стало вирусным.

"Он постоянно думает, что стеклянная дверь закрыта, поэтому нам приходится притворяться, что мы открываем ее, чтобы он зашел",  - подписала пост автор.

На кадрах видно, что пес не решается зайти в дом через открытую стеклянную дверь. Запись набрала почти 657 тысяч лайков и более 193 тысяч репостов. Пользователи соцсети признались, что их умилило трогательное поведение собаки.

"Мое сердце просто растаяло! Какой очаровательно глупый пес".

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"Это просто бесценно".

"Это самая милая вещь в мире".

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