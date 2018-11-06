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06.11.2018 02:32
Рубрика: В мире

Семнадцать мигрантов погибли у берегов Испании

Фото: AP Photo/Javier Fergo Фото: AP Photo/Javier Fergo
Фото: AP Photo/Javier Fergo

По данным испанской службы спасения, 13 мигрантов утонули в море Альборан пытаясь добраться до Испании. Тела еще четырех человек обнаружила Гражданская Гвардия в провинции Кадис (автономное сообщество Андалусия). Они погибли, когда их лодка налетела на скалы. Остальным 40 мигрантам, находившимся в этой же лодке, удалось выжить.

СМИ: В ЕС прорываются 20 тысяч вооруженных мигрантов

С начала года через Средиземное море в Испанию прибыли  более 47,5 тысяч мигрантов, пишет РИА Новости. Такие цифры приводит Международная организация по миграции. Отмечается, что из них, по данным на начало ноября, 567 человек погибли.

Всего же в этом году в страны Европы через Средиземное море попали более 98 тысяч человек. На пути в Европу погибли или пропали без вести две тысячи мигрантов.

В мире Европа Испания
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