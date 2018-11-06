Недавно состоялась презентация книги "Протокол Президента РФ", подготовленная ветеранами и действующими сотрудниками службы протокола и издательством "Большой Российской энциклопедии". Об особенностях издания "РГ" рассказывает ответственный редактор издательства "Большая Российская энциклопедия" Сергей Кравец.

"Протокол" - символ чего-то окостеневшего, формального, неживого...

Сергей Кравец: Все-таки главная идея протокола - вежливость и уважение. Министр иностранных дел Сергей Лавров сказал на презентации книги, что смысл протокола - в любом мероприятии с зарубежными участниками - состоит прежде всего в создании уважительной атмосферы. Они должны чувствовать уважение, комфорт и некоторые правила, соблюдение которых гарантирует спокойное, нормальное проведение переговоров. Протокол в моем представлении это набор очень жестких правил, которые постоянно нарушаются. И главное искусство устроителей церемонии - нивелировать последствия этих нарушений.

У протокола есть своя давняя культура или он плод последних двух столетий?

Кравец: "Протокол" как устроение церемонии - одна из самых древних специальностей в мире. Всегда было очень важно, особенно при встрече на уровне глав государств, как государь встречает и провожает своих "коллег" из других стран, какая при этом создается атмосфера, как преподносятся дары, в каком порядке он принимает тех или иных послов. И все это требовало очень тонкого просчета, в зависимости от того, какую страну и какой народ представлял тот или другой правитель. В старину нередко нарушение протокола или какие-то непродуманные действия становились поводом к войне. Российский протокол имеет несколько источников. Собственно национальный, восходящий к точно сформулированным церемониалам XVII и XVIII веков. Особенно тщательно церемониал был продуман в 1744 году. Хотя уже тогда желаемое не всегда совпадало с возможным. И были, например, такие интересные случаи, когда при официальном представлении посла иностранного государства посольский приказ из-за отсутствия необходимых средств рассылал просьбы к генералам, высоким сановникам и богатым аристократам - предоставить свои экипажи для "посольского поезда" нового посланника зарубежного государства, Чтобы, когда он поедет представляться русскому императору или императрице, все выглядело красиво и солидно. Но исторические русские церемонии полностью, конечно, нельзя использовать, потому что это были монархические церемонии своего времени. Сегодня самое яркое и публичное протокольное мероприятие с участием президента - инаугурация - существенно отличается от главного мероприятия каждого царствования - коронации.

Протокол это набор очень жестких правил, которые постоянно нарушаются

Поэтому вторым источником культуры современного протокола стало выработанные в XIX-XX веках правила протокола других государств. Прежде всего европейских, потому что церемониалы других стран - арабских или Юго-Восточной Азии - несут очень много национального колорита.

В чем особенность европейского протокола?

Кравец: Если главная идея царского протокола - подчеркнуть мощь государства и сакральность его главы, то европейский протокол формировался скорее как антимонархический. И вначале в нем было очень много свободных демократических мероприятий. Например, в 1809 году на инаугурационный бал президента мог попасть любой желающий, заплатив 4 доллара. Это, кстати, по тем временам не очень маленькая сумма - за 10 долларов можно было купить дойную корову, а за два - 12-томную энциклопедию - но тем не менее вполне подъемная. Но постепенно такие демократические вещи исчезают из протокола, и свободный вход за 4 доллара вскоре был отменен. И теперь по правилам инаугурационных балов на них приглашают в основном военных офицеров. Не всегда героев, потому что инаугурационные балы очень многолюдное собрание, и их, как правило, бывает много, Так, в 2009 году при вступлении в должность президента Барака Обамы было дано 10 балов, и на каждом присутствовала "первая пара" - это уже огромное шоу.

Самые запоминающиеся ошибки протокольных инаугураций?

Кравец: На первой инаугурации президента Джорджа Вашингтона в независимых уже Соединенных Штатах в 1789 году оркестр в самый торжественный момент заиграл британский гимн "Боже, храни королеву" - это была большая ошибка.

Иногда участникам инаугураций наносились производственные травмы. Например, президент Авраам Линкольн после церемонии инаугурации в 1865 году был госпитализирован. Ему пришлось пожать руку 6 тысячам избирателей, и у него самого распухла рука. Сразу вспоминается распухшее колено Маргариты из "Мастера и Маргариты".

Кто вносит самые большие изменения в протокол?

Кравец: Самые радикальные изменения в устойчивую церемонию инаугурации обычно вносят сами президенты. Так социалист Валери Жискар д`Эстен во Франции на своей инаугурации в 1974 году отказался надевать на себя президентскую золотую цепь с 16 медальонами, символизирующими все рода войск и сферы экономики Франции. Надевание этой цепи на шею президента было очень важной частью церемонии, но он отказался. И следующие президенты тоже ее не надевали.

Линкольна госпитализировали после рукопожатий с 6 тысячами избирателей, распухла рука

Еще больший ажиотаж он вызвал тем, что приехал на собственную инаугурацию сам, за рулем небольшого автомобиля. И пешком пошел к Могиле неизвестного солдата. С тех пор возложение цветов или венка к Могиле неизвестного солдата в Париже стало частью инаугурационной церемонии. Так что резкие политические акты самих главных участников событий могут поменять ход очень устойчивых церемоний.