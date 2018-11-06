Синоптики пообещали аномально теплый ноябрь

Во вторник, 6 ноября, в Москве ожидается теплая погода без осадков.

Столбики термометров поднимутся до 9 градусов выше ноля, ветер будет дуть со скоростью 2 метра в секунду, сообщает Росгидромет.

Небывалое для ноября тепло продержится всю неделю. В целом, не считая кратковременного дождя в субботу, первая декада ноября в Москве будет сухой и довольно солнечной.

Ранее телеканал RT со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца сообщил, что в ноябре будет много солнечных дней, что нетипично для этого месяца.