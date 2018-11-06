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06.11.2018 10:26
Рубрика: Общество

Синоптики пообещали аномально теплый ноябрь

Текст: Юлия Кривошапко

Во вторник, 6 ноября, в Москве ожидается теплая погода без осадков.

Фото: depositphotos.com
Ученый рассказал, как изменится жизнь россиян из-за глобального потепления

Столбики термометров поднимутся до 9 градусов выше ноля, ветер будет дуть со скоростью 2 метра в секунду, сообщает Росгидромет.

Небывалое для ноября тепло продержится всю неделю. В целом, не считая кратковременного дождя в субботу, первая декада ноября в Москве будет сухой и довольно солнечной.

Ранее телеканал RT со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца сообщил, что в ноябре будет много солнечных дней, что нетипично для этого месяца.

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