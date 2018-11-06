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06.11.2018 11:20
Рубрика: Экономика

Систему "ГЛОНАСС" передадут Ростеху и РЖД

Текст: Ольга Туманова

Акционерное общество "ГЛОНАСС" будет передано РЖД и Ростеху.

Фото: depositphotos.com
Петербургские ученые создали лазер, который увеличит точность ГЛОНАСС

В результате в России должна появиться единая национальная транспортно-логистическая экосистема. Она позволит создать защищенную среду для навигационных данных в сфере автомобильного транспорта в масштабах страны.

О том, что АО "ГЛОНАСС" будет передано РЖД и Ростеху, сообщают РИА Новости. В Ростехе агентству подтвердили информацию и рассказали, что таким образом появится возможность привлечь средства частных инвесторов. Это, в свою очередь, повысит эффективность бюджетов всех уровней.

АО "ГЛОНАСС" занимается развитием передовых сервисов, использующих технологии "ГЛОНАСС" на отечественных и зарубежных рынках, а также созданием инновационной информационно-навигационной среды для повышения качества и доступности транспортных услуг.

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