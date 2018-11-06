Половина учителей начальной школы тратят на подготовку к уроку более двух часов. Еще у 16 процентов на это уходит около 70-90 минут, и 13 процентов педагогов тратят примерно час.

Такие результаты получила команда Яндекс. Учебник, которая провела свое исследование. Во всероссийском опросе участвовали 3500 учителей из разных регионов России. На что уходит их время? Проверка домашних работ, составление планов, подбор упражнений для контрольных и проверочных, создание новых заданий... По оценкам, если дать педагогу умного "цифрового помощника", время на подготовку к уроку может сократиться в восемь раз.

- Сегодня важная задача для школы - уход от ориентации на "среднего" ученика и организация индивидуальной работы с детьми, - говорит кандидат педагогических наук, завкафедрой начального образования Академии психологии и педагогики Южного федерального университета Максим Бондарев. - И разработки в области цифровой педагогики здесь могут стать очень эффективным инструментом.

Как именно "цифра" поможет учителю? К примеру, домашнюю работу по математике ученик может сделать в электронном виде, решая интерактивные и веселые задачки. А система сама проверит ответы, проанализирует типичные ошибки и пробелы в знаниях, составит график прогресса ребенка в учебе и выдаст учителю уже готовую аналитику.

Все, что для этого нужно, - создать свой "виртуальный класс", то есть зарегистрировать на цифровой образовательной платформе своих учеников. Они получат удаленный доступ к системе и смогут выполнять проверочные и домашние работы.

Яндекс. Учебник прошел тестирование в двадцати регионах, в том числе в Новосибирской области, Татарстане, Удмуртии, Якутии, Башкирии, Ростовской области.

Сейчас его бесплатно используют примерно в 4000 классов.