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Рубрика: Власть

СМИ: Санкции США объединили Москву и Пекин

Санкции Вашингтона в отношении России и объявленная Пекину торговая война делают РФ и Китай геополитическими союзниками, передает "Газета.ru" результаты расследования Bloomberg.

При этом Пекин заявляет, что дружба с Москвой вызвана вовсе не американскими санкциями и, соответственно, с их отменой не закончится.

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"Нет ощущения угрозы со стороны России. Мы чувствуем себя комфортно спина к спине", - убеждена глава комитета по международным отношениям Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Фу Ин.

При этом эксперты отмечают согласованную позицию двух стран в Совете Безопасности ООН, постпреды которых дружно противостоят Вашингтону в оценке неоднозначных мировых конфликтов.

Особо агентство подчеркивает хорошие личные контакты между лидерами КНР и России: президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встречаются друг с другом чаще, чем любые другие мировые лидеры, и очень часто демонстрируют сходство позиций в оценке основных мировых проблем.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США В мире Восточная Азия Китай Торговые войны Санкции и антисанкции Отношения России и Китая
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