Составлен рейтинг самых загрязненных городов Европы

Скопье (Македония) - один из самых загрязненных городов Европы. Фото: AP Photo/Boris Grdanoski

Рейтинг самых загрязненных городов Европы возглавили Тетово (Македония), Неаполь (Италия) и Скопье (Македония). Таковы данные рейтинга Pollution Index 2018 Mid-Year, составленного сербским сайтом numbeo.com.

Среднегодовые показатели индекса загрязнения у городов-лидеров рейтинга - 97,57, 84,61 и 82,17 соответственно. Попали в список и российские города. Так, Санкт-Петербург занял 17-е место с показателем 64,47, а Москва - 19-е с показателем 63,02.

По данным составителей, самые чистые европейские города - Хельсинки (Финляндия) с показателем 13,49; Рейкьявик (Исландия) - 15,57 и Цюрих (Швейцария) - 16,42.

Рейтинг, в который попали 76 городов, представляет собой оценку общего загрязнения и составлен на основе опроса пользователей сайта, пишет ТАСС.