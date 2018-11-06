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Рубрика: Власть

МЧС идет на рыбалку

1700 мест выхода на лед возьмут под контроль
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск №7712 (249)
МЧС России приступило вплотную к подготовке ледовых переправ, зимников и рыбных мест. В чрезвычайном ведомстве рассказали, что с наступлением холодов спасатели возьмут на контроль более 1700 мест зимней рыбалки и массового выхода на лед.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Как сообщил на прошедшем в МЧС тематическом селекторе начальник управления безопасности людей на водных объектах Дмитрий Тарасов: "На водоемах Российской Федерации и в прибрежной акватории морей в этот период планируется открыть более тысячи ледовых переправ, практически столько же, как и в прошлом году. Для обеспечения безопасности людей на водных объектах в зимний период планируется привлечь более 18 тысяч сотрудников МЧС России".

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Кроме того, к реагированию на возможные ЧС на водных объектах подготовлены более 5 тысяч единиц техники. Для спасателей этот режим давно отработан. Коррективы могут внести только капризы погоды с аномальным теплом или наоборот холодами.

В любом случае министр потребовал быть готовым к любым неожиданностям, проверить работу городков жизнеобеспечения, провести техническое освидетельствование ледовых переправ, усилить надзор за всеми местами, где люди могут оказаться на льду. Глава МЧС Евгений Зиничев также рекомендовал подчиненным совместно с органами исполнительной власти организовать проведение совместных рейдов и патрулирований с представителями территориальных подразделений МВД, муниципальных образований и других организаций. Кроме того он поручил обратить особое внимание на неблагополучные слои населения после гибели восьми человек в пожаре в Кемеровской области. Он призвал не стесняться приходить в дома и смотреть, в каких условиях живут люди и чем отапливают свои дома.

Власть Безопасность Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МЧС
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