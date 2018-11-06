Спецслужбы США не нашли признаков взлома избирательной системы США

В преддверии промежуточных выборов в конгресс США, которые пройдут 6 ноября, руководители американского разведсообщества и силовых ведомств опубликовали письмо, в котором отчитались о поисках внешнего вмешательства в электоральный процесс. В документе сказано, что ФБР не обнаружило попыток взломов инфраструктуры для голосования.

Совместное заявление от имени министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен, генпрокурора Джеффа Сешнса, директора Национальной разведки Дэниэля Коутса и главы Федерального бюро расследований Кристофера Рэя было опубликовано на сайте ФБР. Шефы силовых структур сообщают, что предпринимали активные усилия по "противодействию попыткам повлиять на выборы" в конгресс и местные органы власти.

"В настоящее время у нас нет никаких свидетельств взломов нашей национальной избирательной инфраструктуры, которые могли бы привести к срыву голосования, изменению результатов подсчета голосов или дезорганизации процесса", - признают авторы письма.

При этом Нильсен, Сешнс, Коутс и Рэй уверяют соотечественников, что такая угроза все равно есть - и исходит она от России.

"Но американцы должны знать, что иностранные акторы - прежде всего, Россия - по-прежнему пытаются своими действиями повлиять на общественное мнение и позицию избирателей, посеяв разногласия в обществе", - призывает к бдительности четверка силовиков.

Напомним, во вторник американцы переизбирают членов Палаты представителей и часть сенаторов, губернаторов почти 40 штатов и членов местных заксобраний, а также судейского корпуса. В Кремле и на Смоленской площади называют обвинения во вмешательстве в выборы США бездоказательными.