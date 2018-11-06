Стала известна стоимость билетов на II Евроигры в Минске

Все бесценное золото мира высшей олимпийской пробы смогут увидеть зрители II Европейских игр летом 2019 года в белорусской столице по достаточно скромным расценкам. Представитель фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Максим Кошкалда, которого цитирует БЕЛТА , уточнил, что "самый доступный билет на спортивные мероприятия будет стоить 5, а самый дорогой - 50 белорусских рублей" (1 белорусский рубль - 30, 97 российских рублей).

До старта продаж заветных пропусков на соревнования II Европейских игр остается чуть больше трех недель. С 1 декабря 2018 года они поступят в продажу и начнут реализовываться на территории Беларуси через сайт www.minsk2019.ticketpro.by и более чем в 400 кассах сети партнеров официального билетного оператора - компании "Тикетпро".

В этот же день - 1 декабря - билеты поступят в продажу и в Европе через официальных операторов и агентов. По такой системе граждане Беларуси и других европейских стран их смогут купить до 28 февраля 2019 года. А начиная с 1 марта билеты на Игры через сайт смогут приобрести все желающие из любой страны.

Что касается талисмана Игр, то до его презентации придется немного подождать. Она намечена на 29 ноября в одном из залов партнеров Европейских игр, уточнил первый заместитель директора фонда Анатолий Котов. Во время представления удачливого маскота II Европейских игр организаторы обещают яркое шоу. Можно напомнить, что на I Европейских играх в Баку талисманами были Джейран (газель) и Нар (гранат).

Как уже сообщал "СОЮЗ", II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4000 атлетов из 50 стран разыграют около 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Кстати, соревнования в девяти видах спорта станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио, а состязания по бадминтону, боксу, гребле на байдарках и каноэ и дзюдо пройдут в ранге чемпионатов Европы.

Главной ареной международного спортивного праздника станет столичный стадион "Динамо". Реконструкция его арены ведется с 2012 года и завершится в преддверии игр. Арена сможет похвастаться современной инфраструктурой, в том числе обновленными посадочными местами, беговыми дорожками, легкоатлетическими секторами.

А пока, не теряя времени даром, волонтеры II Европейских игр уже приобретают опыт на самых крупных международных мероприятиях. Об этом рассказала начальник управления по работе с волонтерами фонда Надежда Анисовец. "Ни одно крупное мероприятие в Минске за прошедший год не проходит без их участия. Более трех тысяч энтузиастов прошли подготовку на спортивных турнирах", - сообщила она. По ее мнению, "это уже проверенная сплоченная команда".

Сейчас в волонтерской базе более 12 тысяч заявок. С первых чисел ноября заработал сайт, "на котором, кроме новостей, волонтеры будут узнавать о назначениях на то или иное мероприятие в ходе подготовки и проведения Игр", - пояснила Анисовец.

И еще одно существенное дополнение. Во время Игр обслуживать соревнования будут около 650 международных, а также 410 национальных судей. В Минске ожидают более тысячи представителей зарубежных СМИ, сто президентов, генеральных секретарей европейских федераций по видам спорта и министров спорта европейских стран, более 250 представителей и работников штаб-квартиры ЕОК, президентов и генеральных секретарей европейских НОК.