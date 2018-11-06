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06.11.2018 16:36
Рубрика: Общество

Стартуют интеллектуальные игры для школьников

Текст: Ксения Колесникова

"Если бы эту планету удалось погрузить в воду, то она бы стала плавать на ее поверхности. Что это за планета?". "В четвертьфинале чемпионата мира 1986 года Диего Марадона забил гол в ворота сборной Англии рукой. Позднее Марадона заявил, что это была "Рука Бога", которая "отомстила" Великобритании за ЭТО событие". "Мальчики для битья - реальная должность, которая существовала при английском дворе в XV-XVI веках. Как правило, они были благородного происхождения, а били их (а точнее, пороли) за ЭТИ проступки". На такие каверзные задачки будут отвечать участники Интеллектуальных игр для школьников, которые стартуют не только в Москве, но и по всей стране по инициативе Росмолодежи.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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- Вопросы предназначены для тех, кто точного ответа не знает, но путем рассуждений способен решить задачу, исходя из ее формулировки, - рассказал руководитель департамента управления информацией РосНОУ, конструктор интеллектуальных игр Игорь Мытько. - Пользу от эрудиции тоже никто не отменял.

Начитанные участники, конечно, повышают шансы команды на успех.

Эксперты РосНОУ разрабатывают задания специально для школьников 14-18 лет. Победители очного этапа получат не только дипломы, почет и уважение, но и научно-популярные книги от лучших отечественных издателей. Плюс -  памятные призы. Онлайн-квалификация для отбора на чемпионат Москвы и Московской области продлится до 14 ноября. Финал пройдет в Российском новом университете 27 ноября.

В открытом чемпионате России смогут участвовать бесплатно все российские школьники и даже ребята из СНГ. Соревнование пройдет 29-30 ноября дистанционно.

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