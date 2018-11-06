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Рубрика: В мире

Отец иль не отец?

Королю Бельгии присудили тест ДНК
Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск №7712 (249)
Апелляционный суд Брюсселя постановил, что король Бельгии Альберт II должен пройти тест на отцовство. Таким образом судьи надеются наконец разрешить многолетнюю загадку - является ли 50-летняя художница Дельфина Боэль дочерью Его величества.

Дельфина Боэль, дочь баронессы Сибилл де Селис Лоншамп, всю юность не знала, кто ее отец, и только по достижении девушкой восемнадцатилетия мать рассказала, что на самом деле Дельфина - не дочь бизнесмена Жака Боэля, бывшего мужа баронессы, а внебрачный ребенок Альберта, с которым баронессу Лоншамп связывал роман протяженностью 16 лет. Об этом романе баронесса сама рассказала в телевизионном интервью в 2013 году, в тот день, когда король Альберт отрекся от престола в пользу старшего сына Филиппа и тем самым утратил юридическую неприкосновенность, хотя и сохранил титул короля.

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Сам Альберт отцовство не признает, несмотря на многолетние попытки Боэль заставить его признать это. Между тем, если женщине все же удастся доказать родство, она может получить титул принцессы Саксен-Кобур-Готской династии, родственницы королевы Великобритании Елизаветы II, ну и рассчитывать на всякие привилегии, полагающиеся особе царственной крови.

Теперь, согласно вердикту суда, в течение трех месяцев бельгийский король должен сдать образец ДНК для анализа (Жак Боэль сдал тест пять лет назад, доказав, что он - не отец Дельфины).

Но сам Альберт пока не готов пойти на такой шаг. Сейчас он вместе с адвокатами рассматривает возможность подачи кассационной жалобы. Но есть нюанс - если Альберт откажется сдать ДНК, это будет означать, что он признает себя отцом Боэль.

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