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06.11.2018 01:15
Рубрика: В мире

Трамп назовет имя нового постпреда США при ООН к концу недели

Имя нового постоянного представителя США при ООН станет известным уже к концу недели. Об этом, выступая в понедельник перед журналистами, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Фото: AP Photo/Richard Drew
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Глава Белого дома уже говорил, что определился с кандидатурой на этот пост и намерен утвердить Хизер Науэрт, которая сейчас является руководителем пресс-службы Госдепартамента, пишет ТАСС. По информации телеканала CNN, о кандидатуре Науэрт Трамп уже уведомил своих помощников. Однако была информация, что данный выбор не является окончательным.

Всего на должность постпреда претендовали пять кандидатов - три женщины и двое мужчин, При этом Трамп подчеркивал, что предпочел бы видеть на этом посту именно женщину.

Нынешний постпред США при ООН Никки Хейли, занимающая пост с января 2017 года, объявила 9 октября о своей отставке. Ожидается, что она покинет должность в январе 2019 года.

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