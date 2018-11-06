Украинского депутата задержали в аэропорту Праги с фальшивыми евро

Депутата Верховной рады Украины задержали в аэропорту Праги за попытку рассчитаться поддельными евро.

Андрей Лозовой хотел купить в duty free подарок маме, а в итоге оказался в полиции. Ведется разбирательство, передает РИА Новости. Необходимо отметить, что по законам Чехии попытка расплатиться фальшивыми купюрами приравнивается к их производству.

Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко поспешил заявить, что его однопартиец не знал, что банкноты ненастоящие. Ляшко написал в Facebook, что Лозовой стал "жертвой валютных кидал". Сам Лозовой ответил, что по делу он проходит как потерпевший, поскольку его помощнику дали фальшивые купюры при обмене денег.