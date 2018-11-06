Президент Федеральной нотариальной палаты России Константин Корсик сообщил "РГ", что нотариат активно готовится к внедрению новой процедуры: обязательной регистрации онлайн в Росреестре сделок с недвижимостью.

Главная новость в том, что для граждан это будет абсолютно бесплатным. Как поясняются эксперты, зарегистрировать квартиру через нотариуса можно и сегодня. Но это дело добровольное, и за это надо немного доплатить. Новая норма, вступающая в силу в феврале будущего года, позволит включить регистрацию в базовый и бесплатный пакет при оформлении сделки с недвижимостью через нотариуса.

В целом, как сообщил Константин Корсик, нотариатом принята большая программа развития: "Приоритетные направления деятельности ФНП на 2019-2023 годы".

"Документ включает обширный перечень ответственных задач, продиктованных актуальными экономическими и технологическими трансформациями, происходящими в стране, - сказал Константин Корсик. - Это своего рода дорожная карта, следуя которой, мы сможем обеспечить стабильность гражданского оборота, укрепить роль нотариуса в гражданском обороте". По его словам, список приоритетных направлений работы нотариата на ближайшие пять лет нельзя представить без дальнейшего развития информационных технологий.

"Концепция "электронного нотариата" демонстрирует передовой характер нотариальной деятельности и способность защитить права граждан и законные интересы собственника в эпоху цифровой экономики", - сказал Константин Корсик.

За год нотариусы удостоверили более миллиона сделок с недвижимостью, число таких сделок выросло в полтора раза

С этого года нотариат полностью перешел на регистрацию всех совершаемых нотариальных действий в электронном виде. Это дополнительная гарантия защиты важных юридических сведений, их сохранности и достоверности.

Советник министра юстиции РФ Мария Мельникова на внеочередном собрании представителей нотариальных палат субъектов России, прошедшем недавно в Сочи, отметила, что нотариат разрабатывает и внедряет в работу новейшие цифровые технологии в самые короткие сроки.

Теперь нотариус будет обязан после удостоверения им сделки с недвижимостью незамедлительно, не позднее окончания рабочего дня, направить в электронном виде заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы в Росреестр. Аналогичная обязанность возникает у нотариусов и после выдачи свидетельства о праве на наследство, о праве пережившего супруга.

Если по каким-то причинам электронные каналы не работают и отсутствие связи не зависит от нотариуса, он обязан предоставить в регистрирующий орган документы на бумаге не позднее двух рабочих дней. На практике это означает, что гражданам не нужно будет обращаться в МФЦ для подачи документов в Росреестр на регистрацию прав на недвижимость либо пользоваться услугами различных "серых" посредников, которые предлагают "ускорить" регистрацию.