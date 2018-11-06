В чемпионате женской Премьер-лиги, проводимой под эгидой Российской федерации баскетбола, наступил почти трехнедельный перерыв, связанный с подготовкой и проведением сборной страны заключительных матчей квалификационного цикла Евро-2019.

Восемь из десяти команд Премьер-лиги провели по пять матчей, а бронзовый призер сезона-2018/19 оренбургская "Надежда" и новосибирское "Динамо" - по четыре. Без поражений идут действующий чемпион УГМК (Екатеринбург) и его главный конкурент, действующий обладатель "серебра" курское "Динамо". По одной осечке у красноярского "Енисея" и "Надежды". Не знают пока побед ногинский "Спартак" и столичное "Динамо". Напомним, что по итогам двухкругового турнира регулярки борьбу в плей-офф продолжит восьмерка сильнейших участников.

Безусловно, все, кто интересуется этим соревнованием, пока в ожидании встречи двух грандов. Но матч между курянками и уралочками состоится только 16 декабря. Именно в этих командах и сосредоточено большинство игроков сборной России и зарубежных звезд экстра-класса. Пока же приходится констатировать, что УГМК на голову сильнее большинства соперников, меньше 30 очков девушки с Урала не выигрывают. Вот и в последнем туре они на выезде в Подмосковье разгромили "Спарту энд К" (Видное) - 92:57. Отрадно, что гостьи добились победы во многом за счете российских игроков. Главные героини "золотого" для нас прошлогоднего молодежного чемпионата Раиса Мусина и Мария Вадеева набрали 16 и 10 очков соответственно, в активе Натальи Виеру 17 баллов за результативность.

Курское "Динамо" дома не оставило шансов другому представителю Московской области ногинскому "Спартаку", который возглавляет многократная чемпионка страны в составе ЦСКА Татьяна Ларина - 88:54. Испанский наставник "бело-голубых" Лукас Мондело дал поиграть всем 12 заявленным на матч баскетболисткам, при этом на ведущих ролях оказались не легионеры, а доморощенные исполнители. Наталья Анойкина принесла хозяйкам 15 очков, точно бросали в кольцо Татьяна Видмер, Анастасия Логунова, Елена Кириллова, Ольга Столяр и другие россиянки. В то же время звездный новичок "Динамо" американка Брианна Стюарт за дюжину минут нахождения на площадке ограничилась шестью очками. Ее бомбардирские подвиги еще впереди - в ключевых матчах Премьер-лиги и в турнире Евролиги.