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06.11.2018 16:35
Рубрика: Власть

В Госдуме объяснили заявление Макрона об армии Европы агрессией США

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуме прокомментировали высказывание президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости создать единые европейские вооруженные силы. Член комитета по международным делам Сергей Железняк связал его с последствиями агрессивной политики США.
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

Ранее Макрон в радиоэфире подчеркнул, что в настоящее время ЕС сталкивается с многочисленными попытками вмешательства во внутренние демократические процессы и киберпространство. Европа должна защищаться самостоятельно, не завися исключительно от США, заявил он.

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
Макрон: Выход США из ДРСМД угрожает безопасности Европы

- Это закономерный отголосок агрессивных действий США, в частности намерения Вашингтона выйти из договора по РСМД, - считает Железняк. - В Европе очень отчетливо понимают, что становятся заложниками американского демарша.

Задача, о которой говорит Макрон, сложна в решении в условиях фактического доминирования американских баз по всей Европе, заметил депутат. Кроме того, помешает и нежелание американцев покидать освоенные территории.

По его прогнозу, лидер Франции постарается заручиться "пониманием по этому вопросу" у властей Германии и других крупных европейских стран.

В итоге США своими действиями рискуют окончательно лишиться в Европе понимания и поддержки своей внешней политики.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов предложил Европе вместо создания еще одной военной организации исключить США из НАТО.

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