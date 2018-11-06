В китайскую "черную пятницу" заказы придут с задержкой

Дата 11 ноября, более известная как китайская "черная пятница", или День холостяка, считается крупнейшим фестивалем распродаж. Возможно, сочетание цифр 11.11, символизирующее одиночество, заставляет людей покупать больше. В этом году в день распродажи холдинг Alibaba обещает установить новый рекорд и обработать за 24 часа миллиард заказов по всему миру. Для этого объединятся площадки Tmall World, AliExpress и работающая в Юго-Восточной Азии интернет-платформа Lazada.

В прошлом году в интернет-магазинах Поднебесной за сутки было продано товаров более чем на 25,3 миллиарда долларов. Эта сумма, по данным Национального бюро статистики, почти утроилась по сравнению с тем, что было потрачено в 2016 году в США за "черную пятницу" и "киберпонедельник" вместе взятые.

Российские покупатели играют не последнюю роль в столь внушительных объемах китайских продаж. Так, в прошлом году уже через пять минут после старта акции в магазине Tmall жители России потратили более 100 миллионов рублей. В частности, в этот день они интересуются бытовой техникой и электроникой, прежде всего мобильными телефонами. Не обходится и без традиционных заказов одежды, обуви и бытовых предметов. Объем продаж китайских товаров в России в День холостяка растет из года в год. Судя по всему, предстоящая глобальная распродажа не станет исключением.

"В 2018 году, возможно, темпы роста объемов продаж несколько замедлятся - уж слишком высокими были показатели прошлого года. Однако ажиотаж, который ежегодно создается вокруг Дня холостяка, вполне может поспособствовать новым рекордам. Не случайно за статистикой продаж в онлайн-режиме следят по всему миру с не меньшим интересом, чем, например, за финалом чемпионата мира по футболу. В прошлом году, в частности, результаты передавались поминутно", - рассказал "РГ" президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

В этом году китайские интернет-магазины разрешили россиянам оплачивать товары во время распродаж частично. Для покупки достаточно было заплатить лишь 10 процентов стоимости товара, остальную часть суммы можно перечислить через несколько недель. Программа в тестовом режиме стартовала 20 октября и закончилась досрочно, 29 октября, из-за чрезмерной популярности. Специалисты все же советуют российским покупателям настороженно относиться к таким предложениям, поскольку предоплату площадка может и не вернуть.

В дни распродаж российские пользователи ищут в основном бытовую технику и электронику

Основной риск, с которым могут столкнуться покупатели в рамках китайской "черной пятницы", - это увеличение срока доставки. За несколько недель до Дня холостяка многие китайские логистические компании к стандартному количеству чартерных самолетов добавили еще несколько десятков, для того чтобы покупатели из России смогли получить заказанные товары за 15 дней. Для сравнения: до 2016 года срок доставки в Россию достигал 60 дней. И все же на всех грузовых самолетов может не хватить. Говоря об ускоренной доставке, Виталий Манкевич отметил, что сейчас китайские площадки активно развивают свои представительства в других странах. Например, в прошлом году первый заказ от AliExpress в России был доставлен за 1 час 8 минут.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"