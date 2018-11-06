В кредитные истории российских заемщиков добавят достоверности

Всем кредитным договорам планируется присвоить уникальные идентификаторы и передать их в бюро кредитных историй (БКИ). Законопроект кабмина на эту тему, разработанный минфином, Госдума рассмотрит в четверг в ключевом втором чтении. Уникальные коды способны снизить долговую нагрузку у избранных заемщиков и исключить некоторые случаи отказов в кредите.

В пояснительной записке к документу говорится, что появление идентификатора в договорах кредита исключит "разрывы" в кредитной истории, возникающие при смене паспорта или ФИО. БКИ не смогут принимать информацию по договорам без такого кода. Это повысит достоверность данных в кредитных историях физических и юридических лиц, считают разработчики законопроекта.

Порядок присвоения идентификаторов будет устанавливать Банк России. Присваивать коды будут обязаны все кредиторы - банки, микрофинансовые организации, ломбарды, кредитные кооперативы. Это потребует дополнительной настройки информационных систем и дополнительных бюджетов на автоматизацию как у них, так и у БКИ, уверен директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков.

Появление кодов в кредитных договорах снизит частоту отказов в ссудах

Идентификатор будет представлять собой уникальный номер, сформированный по общедоступному алгоритму, говорит гендиректор БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин. В целом после его введения может снизиться долговая нагрузка отдельных лиц, так как все договоры будут корректно соотнесены друг с другом и не будут "задваиваться" (когда одно и то же обязательство передается несколько раз в одно бюро или по-разному в разные бюро), считает он. По мнению директора юридического департамента Объединенного кредитного бюро Виктории Белых, инструмент не снизит долговую нагрузку заемщиков, но обеспечит корректность ее расчета. "Как следствие, должны полностью исчезнуть случаи отказов заемщикам в кредите из-за ошибочно завышенного показателя долговой нагрузки", - говорит Белых.