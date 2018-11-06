В кредитные истории российских заемщиков добавят достоверности

Новости

ФСИН проверило фото "цапка", поедающего деликатесы в колонии 20:41
В подмосковном Пушкино загорелся крупный склад 20:40
В Чувашии женщина выпала из движущегося поезда 20:27
После взрыва газа в смоленском доме обрушились балконы 20:27
Олег Дерипаска не поедет на Всемирный экономический форум 20:15
В Тернопольской области запретили говорить и петь по-русски 20:05
Лукашенко открыл реконструированный мост через Припять 20:00
В Москве прооперирован Алексей Венедиктов 19:40
Нефть марки Brent обвалилась на вечерних торгах 19:35
При взрыве в смоленском доме пострадали четыре человека 19:17
Ольга Васильева прокомментировала ситуацию с досмотрами на ЕГЭ 19:05
Бабич: Россия и Беларусь могут отразить любую агрессию 19:00
Жители Москвы попросили поднять цену на платную парковку 18:50
На 50-м году жизни от сердечного приступа умер джазмен Рой Харгроув 18:50
Министр просвещения объяснила закрытие подмосковной школы "Горки" 18:49
Цены на бензин пошли вверх после их заморозки правительством 18:48
26-летний рэпер Мак Миллер умер от передозировки 18:40
Министр просвещения предложила готовить веб-психологов для детей 18:27
Умер легендарный итальянский актер Карло Джуффре 18:25
Оператор "Северного потока - 2" построил 200 км газопровода 18:24
В смоленском доме взорвался газ 18:23
Владимир Путин обсудил на Совбезе санкции США против Ирана 18:20
Рособрнадзор запретил прием в один вуз и семь филиалов 18:20
Режиссера мелодрамы "Жизнь Адель" обвинили в домогательствах 18:10
Каскадер из "Неудержимых" Сталлоне умер в ночном клубе Алма-Аты 17:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Пять самых громких подделок XX века
Пять самых громких подделок XX века
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
06.11.2018 20:00
Рубрика: Экономика

С занесением в наличное дело

В кредитные истории российских заемщиков добавят достоверности
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск №7712 (249)
Всем кредитным договорам планируется присвоить уникальные идентификаторы и передать их в бюро кредитных историй (БКИ). Законопроект кабмина на эту тему, разработанный минфином, Госдума рассмотрит в четверг в ключевом втором чтении. Уникальные коды способны снизить долговую нагрузку у избранных заемщиков и исключить некоторые случаи отказов в кредите.
Фото: depositphotos.com
Эксперты посчитали, каким должен быть доход для обслуживания ипотеки

В пояснительной записке к документу говорится, что появление идентификатора в договорах кредита исключит "разрывы" в кредитной истории, возникающие при смене паспорта или ФИО. БКИ не смогут принимать информацию по договорам без такого кода. Это повысит достоверность данных в кредитных историях физических и юридических лиц, считают разработчики законопроекта.

Порядок присвоения идентификаторов будет устанавливать Банк России. Присваивать коды будут обязаны все кредиторы - банки, микрофинансовые организации, ломбарды, кредитные кооперативы. Это потребует дополнительной настройки информационных систем и дополнительных бюджетов на автоматизацию как у них, так и у БКИ, уверен директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков.

Появление кодов в кредитных договорах снизит частоту отказов в ссудах

Идентификатор будет представлять собой уникальный номер, сформированный по общедоступному алгоритму, говорит гендиректор БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин. В целом после его введения может снизиться долговая нагрузка отдельных лиц, так как все договоры будут корректно соотнесены друг с другом и не будут "задваиваться" (когда одно и то же обязательство передается несколько раз в одно бюро или по-разному в разные бюро), считает он. По мнению директора юридического департамента Объединенного кредитного бюро Виктории Белых, инструмент не снизит долговую нагрузку заемщиков, но обеспечит корректность ее расчета. "Как следствие, должны полностью исчезнуть случаи отказов заемщикам в кредите из-за ошибочно завышенного показателя долговой нагрузки", - говорит Белых.

Экономика Финансы Долги и кредиты Закон "О кредитных историях" Рынок кредитования
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров: Действия НАТО на границах РФ не останутся без ответа
Владимир Путин обсудил на Совбезе санкции США против Ирана
В "Роскосмосе" сообщили о сбое в одном из компьютеров на МКС
Во Франции задержали подозреваемых в подготовке покушения на Макрона
Правительство уточнило правила идентификации в мессенджерах