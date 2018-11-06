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Рубрика: Власть

В Кремле прокомментировали предстоящие выборы на Донбассе

Текст: Кира Латухина
В Кремле убеждены: выборы, которые пройдут на этой неделе в самопровозглашенных республиках Донбасса, не идут вразрез с Минскими договоренностями.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

На вопрос журналистов, признает ли итоги этих выборов Россия, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: "Давайте они состоятся, и потом мы будем говорить".

Фото: Стрингер/ РИА Новости
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На просьбу прокомментировать заявления из Киева, что эти выборы противоречат Минским соглашениям, Песков заметил, что "со стороны Украины говорить о противоречиях Минским договоренностям не вполне корректно".

"Та плачевная ситуация с реализацией "минского пакета" как раз спровоцирована нежеланием Киева выполнять Минские договоренности, которые вряд ли могут как-то трактоваться, которые зафиксированы на бумаге, под которой стоит подпись в том числе президента Порошенко", - подчеркнул представитель Кремля. Он также напомнил, что "трагические события, неоднократные террористические акты, которые имели место в республиках Донбасса в отношении тех, кто сейчас руководит этой республикой, конечно, это в большой степени осложнило ситуацию".

На вопрос о соответствии выборов Минским соглашениям, Песков пояснил: "Они не идут вразрез по крайней мере". Он напомнил, что в документе ничего про это не говорится. Зато есть "много всего, что должно было быть выполнено украинской стороной, и не было выполнено".

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На вопрос, связывают ли в Кремле надежды на перемены с тем, кто будет избран 11 ноября, пресс-секретарь российского президента заявил: "Безусловно, так или иначе, это будет иметь свое влияние, потому что Москва имеет влияние на руководство этих республик, но, конечно, оно не безгранично. Поэтому личность того, кто встанет во главе руководства, чрезвычайно важна".

Напомним, что выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик пройдут 11 ноября, и Киев их итоги признавать не собирается.

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