В Марселе девять человек пропали без вести после обрушения домов

Во Франции в центре Марселя в понедельник обрушились два аварийных дома. В одном из них, по предварительной информации, могли находиться 12 человек. Жители другого дома были расселены ранее, однако в момент обрушения здания в нем могли быть бездомные.

В результате ЧП не менее девяти человек считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главу региона Прованс - Альпы - Лазурный берег Рено Мюзелье. По его словам, пропали семь жителей дома, а также двое прохожих, которых рядом с местом крушения зафиксировали уличные камеры видеонаблюдения.

Отмечается, что два человека получили травмы и были госпитализированы. Информация о погибших не поступала. Спасатели продолжают разбирать завалы. Семьи, проживавшие в аварийном доме, были размещены в отеле или у родственников и друзей.