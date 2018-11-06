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06.11.2018 06:09
Рубрика: В мире

В Марселе девять человек пропали без вести после обрушения домов

Пожарные работают на месте ЧП в Марселе. Фото: AP Photo/Claude Paris Пожарные работают на месте ЧП в Марселе. Фото: AP Photo/Claude Paris
Пожарные работают на месте ЧП в Марселе. Фото: AP Photo/Claude Paris

Во Франции в центре Марселя в понедельник обрушились два аварийных дома. В одном из них, по предварительной информации, могли находиться 12 человек. Жители другого дома были расселены ранее, однако в момент обрушения здания в нем могли быть бездомные.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по ХМАО/ТАСС
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В результате ЧП не менее девяти человек считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главу региона Прованс - Альпы - Лазурный берег Рено Мюзелье. По его словам, пропали семь жителей дома, а также двое прохожих, которых рядом с местом крушения зафиксировали уличные камеры видеонаблюдения.

Отмечается, что два человека получили травмы и были госпитализированы. Информация о погибших не поступала. Спасатели продолжают разбирать завалы. Семьи, проживавшие в аварийном доме, были размещены в отеле или у родственников и друзей.

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