В Минэкономразвития появился куратор туризма

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев назначил заместителем министра экономического развития Сергея Галкина. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на сайте Кабмина.

Он будет курировать проектную деятельность министерства, в том числе сферу туризма, которая передана из ведения Минкультуры в Минэкономразвития в сентябре.

Ранее, с 2017 года, Сергей Галкин возглавлял Департамент организационного обеспечения и коммуникаций Минэкономразвития, напрямую подчиненный министру Максиму Орешкину. До прихода на госслужбу Галкин работал аналитиком в "ВТБ Капитале".