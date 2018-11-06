Новости

ФСИН проверило фото "цапка", поедающего деликатесы в колонии 20:41
В подмосковном Пушкино загорелся крупный склад 20:40
В Чувашии женщина выпала из движущегося поезда 20:27
После взрыва газа в смоленском доме обрушились балконы 20:27
Олег Дерипаска не поедет на Всемирный экономический форум 20:15
В Тернопольской области запретили говорить и петь по-русски 20:05
Лукашенко открыл реконструированный мост через Припять 20:00
В Москве прооперирован Алексей Венедиктов 19:40
Нефть марки Brent обвалилась на вечерних торгах 19:35
При взрыве в смоленском доме пострадали четыре человека 19:17
Ольга Васильева прокомментировала ситуацию с досмотрами на ЕГЭ 19:05
Бабич: Россия и Беларусь могут отразить любую агрессию 19:00
Жители Москвы попросили поднять цену на платную парковку 18:50
На 50-м году жизни от сердечного приступа умер джазмен Рой Харгроув 18:50
Министр просвещения объяснила закрытие подмосковной школы "Горки" 18:49
Цены на бензин пошли вверх после их заморозки правительством 18:48
26-летний рэпер Мак Миллер умер от передозировки 18:40
Министр просвещения предложила готовить веб-психологов для детей 18:27
Умер легендарный итальянский актер Карло Джуффре 18:25
Оператор "Северного потока - 2" построил 200 км газопровода 18:24
В смоленском доме взорвался газ 18:23
Владимир Путин обсудил на Совбезе санкции США против Ирана 18:20
Рособрнадзор запретил прием в один вуз и семь филиалов 18:20
Режиссера мелодрамы "Жизнь Адель" обвинили в домогательствах 18:10
Каскадер из "Неудержимых" Сталлоне умер в ночном клубе Алма-Аты 17:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Пять самых громких подделок XX века
Пять самых громких подделок XX века
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
06.11.2018 20:17
Рубрика: Власть

Шпионы в небе

Сразу шесть самолетов-разведчиков США пролетели у наших границ и объектов
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск №7712 (249)
В Минобороны России прокомментировали очередной инцидент, который в небе над Черным морем спровоцировал американский самолет-разведчик.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

В минувший понедельник он барражировал над нейтральными водами вблизи от российских рубежей и, разумеется, тут же попал в поле зрения наших дежурных сил. На перехват потенциального нарушителя оперативно подняли истребитель Су-27. Он приблизился к чужому объекту на безопасное расстояние и с соблюдением всех мер безопасности. "Экипаж истребителя доложил об идентификации американского самолета радиоразведки ЕР-3Е Aries и сопровождал его, не допуская нарушения границы воздушного пространства Российской Федерации, - сообщили в Минобороны России. - После того, как самолет-разведчик ВМС США изменил курс полета, российский истребитель вернулся на аэродром базирования".

Фото: REUTERS/Michael Dalder
Шойгу: НАТО устраивает провокации у границ с Россией

Совершенно по-иному пытались представить ситуацию в ВМС США. После возвращения воздушного шпиона там стали обвинять нашего пилота в нарушении правил полетов над нейтральными водами и опасном маневрировании. Мол, Су-27 на высокой скорости совершил пролет прямо перед курсом американского разведчика, создав угрозу для него и его экипажа. Российский истребитель якобы выполнил и второй пролет перед носом EP-3, а сам перехват длился почти тридцать минут. Утверждалось, что экипаж морского разведчика испытал при этом значительную турбулентность.

Для пущего правдоподобия американцы даже выложили в интернете видеосъемку "небезопасного", по их мнению, пролета нашего Су-27. Впрочем, по этим кадрам трудно судить, действительно ли российский истребитель угрожал самолету-разведчику США или просто отгонял его от воздушного пространства РФ.

Выдвигать обвинения в ответ на собственные наглые действия у чужих границ вообще характерно для американцев. Эта тактика идет в ход, едва звучат претензии по поводу повышенного интереса США к чьим-то секретам. К нашим секретам у американцев просто маниакальная тяга.

Экипаж Су-27 доложил об идентификации самолета радиоразведки ЕР-3Е Aries и сопровождал его

Например, в тот же понедельник сразу шесть разведывательных самолетов США появлялись вблизи границ РФ, а также неподалеку от российских баз в Сирии. Помимо Черноморского региона, они летали у Калининградской, Ленинградской, Псковской, Брянской, Курской и Белгородской областей, были в акватории Баренцева моря, около авиабазы РФ Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения нашего ВМФ в сирийском порту Тартус. К этим полетам США привлекли целую группу воздушных разведчиков - самолеты RC-135V, RC-135U, P-8A Poseidon, OC-135, а также стратегический беспилотный разведчик RQ-4A.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Россия и США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров: Действия НАТО на границах РФ не останутся без ответа
Владимир Путин обсудил на Совбезе санкции США против Ирана
В "Роскосмосе" сообщили о сбое в одном из компьютеров на МКС
Во Франции задержали подозреваемых в подготовке покушения на Макрона
Правительство уточнило правила идентификации в мессенджерах