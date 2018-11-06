В Минобороны России прокомментировали очередной инцидент, который в небе над Черным морем спровоцировал американский самолет-разведчик.

В минувший понедельник он барражировал над нейтральными водами вблизи от российских рубежей и, разумеется, тут же попал в поле зрения наших дежурных сил. На перехват потенциального нарушителя оперативно подняли истребитель Су-27. Он приблизился к чужому объекту на безопасное расстояние и с соблюдением всех мер безопасности. "Экипаж истребителя доложил об идентификации американского самолета радиоразведки ЕР-3Е Aries и сопровождал его, не допуская нарушения границы воздушного пространства Российской Федерации, - сообщили в Минобороны России. - После того, как самолет-разведчик ВМС США изменил курс полета, российский истребитель вернулся на аэродром базирования".

Совершенно по-иному пытались представить ситуацию в ВМС США. После возвращения воздушного шпиона там стали обвинять нашего пилота в нарушении правил полетов над нейтральными водами и опасном маневрировании. Мол, Су-27 на высокой скорости совершил пролет прямо перед курсом американского разведчика, создав угрозу для него и его экипажа. Российский истребитель якобы выполнил и второй пролет перед носом EP-3, а сам перехват длился почти тридцать минут. Утверждалось, что экипаж морского разведчика испытал при этом значительную турбулентность.

Для пущего правдоподобия американцы даже выложили в интернете видеосъемку "небезопасного", по их мнению, пролета нашего Су-27. Впрочем, по этим кадрам трудно судить, действительно ли российский истребитель угрожал самолету-разведчику США или просто отгонял его от воздушного пространства РФ.

Выдвигать обвинения в ответ на собственные наглые действия у чужих границ вообще характерно для американцев. Эта тактика идет в ход, едва звучат претензии по поводу повышенного интереса США к чьим-то секретам. К нашим секретам у американцев просто маниакальная тяга.

Экипаж Су-27 доложил об идентификации самолета радиоразведки ЕР-3Е Aries и сопровождал его

Например, в тот же понедельник сразу шесть разведывательных самолетов США появлялись вблизи границ РФ, а также неподалеку от российских баз в Сирии. Помимо Черноморского региона, они летали у Калининградской, Ленинградской, Псковской, Брянской, Курской и Белгородской областей, были в акватории Баренцева моря, около авиабазы РФ Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения нашего ВМФ в сирийском порту Тартус. К этим полетам США привлекли целую группу воздушных разведчиков - самолеты RC-135V, RC-135U, P-8A Poseidon, OC-135, а также стратегический беспилотный разведчик RQ-4A.