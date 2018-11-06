В Монако задержан миллиардер Рыболовлев, на его вилле прошли обыски

Российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев был задержан во вторник утром в Монако по запросу правоохранительных органов княжества. Ордер на арест бизнесмена выдал местный судья. В настоящее время 51-летнему миллиардеру, дающему показания в местом отделении полиции, вменяют в вину "активное и пассивное участие" в коррупционных схемах и злоупотребление своим влиянием коммерческим способом.

Об этом сообщает французская газета Le Monde. По данным издания, бизнесмена задержали прямо на местном стадионе, незадолго до начала матча между футбольным клубом "Монако", президентом которого он является, и командой "Брюгге". Матч Дмитрий так и не посмотрел. Параллельно в Монте-Карло в его "роскошных апартаментах под названием "Прекрасная эпоха" (намек на стиль французского модерна - прим. "РГ")" прошли обыски.

Журнал Forbes оценивает состояние бывшего владельца контрольного пакета акций "Уралкалия" в 6,8 миллиарда долларов. Ранее местные СМИ писали о том, что Рыболовлев якобы задействовал личные связи с местной фемидой и, в частности, с главой департамента юстиции Монако Филиппом Нармино, для того, чтобы повлиять на ход процесса против швейцарского предпринимателя, коллекционера искусства, с которым россиянин судился. Впоследствии Нармино подал в отставку. Защита Рыболовлева настаивает на его невиновности.