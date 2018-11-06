В Москве пройдет Форум активных мирян "Фавор"

В Москве, в Колонном зале Дома Союзов, 14 ноября пройдет I Форум активных мирян "Фавор". На форуме выступят митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), режиссер Эдуард Бояков, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, глава службы "Милосердие" епископ Пантелеимон (Шатов), телеведущая Тутта Ларсен, руководитель проекта "Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера" протоиерей Алексий Яковлев, священник и блогер Павел Островский, доктора богословия монахи-близнецы Кирилл и Мефодий (Зинковские) и другие.

По словам председателя синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды, "Фавор" соберет тех "активных мирян", которые могут своим примером показать, что делает церковь для российского общества сегодня.

"Есть стереотип, что церковь - это священноначалие, и когда говорят о церкви, то подразумевают священника, епископа и так далее, - сказал Владимир Легойда. - А роль мирян и их активность не принимается во внимание. Но главный вопрос, который, как мне кажется, должен быть задан человеком самому себе, когда он интересуется, что сделала церковь, - это "что сделал я сам, если я мирянин", - уверен Легойда.

Еще один участник форума - Борис Корчевников, генеральный директор православного телеканала "Спас", рассказал журналистам, что на форуме уже зарегистрировано около полутора тысячи участников. Он уточнил, что предстоящее мероприятие не "форум проповедников".

"Иногда кажется, что церковь - это история про неотмирность, про пассивную позицию, но форум - это история про тех, кому очень не все равно, кто хочет участвовать в созидании на любой позиции в обществе и при этом оставаться христианином", - сказал Корчевников. Он отметил, что "Фавор" - мероприятие уникальное. "Тысячи неравнодушных людей соберутся, чтобы услышать друг друга, поделиться опытом своей жизни, опытом созидания в первую очередь", - сказал Борис Корчевников.

Анна Кузнецова, уполномоченный по правам ребенка, обещала рассказать на форуме о своем опыте многодетной мамы и прислушаться к предложениям по вопросам защиты детства и материнства. "Все, что касается детей, касается каждого из нас, - сказала Анна Кузнецова. Мы все с вами или имеем детей, или сегодняшние дети, или понимаем, что они у нас скоро будут. Поэтому дети - это про будущее, а про будущее нужно рассуждать всем вместе... И чем ярче этот диалог, чем он более личный, тем более точными будут решения", - отметила омбудсмен.

