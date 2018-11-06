В Москве пройдет Форум активных мирян "Фавор"

По словам председателя синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды, "Фавор" соберет тех "активных мирян", которые могут своим примером показать, что делает церковь для российского общества сегодня.
"Есть стереотип, что церковь - это священноначалие, и когда говорят о церкви, то подразумевают священника, епископа и так далее, - сказал Владимир Легойда. - А роль мирян и их активность не принимается во внимание. Но главный вопрос, который, как мне кажется, должен быть задан человеком самому себе, когда он интересуется, что сделала церковь, - это "что сделал я сам, если я мирянин", - уверен Легойда.
Еще один участник форума - Борис Корчевников, генеральный директор православного телеканала "Спас", рассказал журналистам, что на форуме уже зарегистрировано около полутора тысячи участников. Он уточнил, что предстоящее мероприятие не "форум проповедников".
"Иногда кажется, что церковь - это история про неотмирность, про пассивную позицию, но форум - это история про тех, кому очень не все равно, кто хочет участвовать в созидании на любой позиции в обществе и при этом оставаться христианином", - сказал Корчевников. Он отметил, что "Фавор" - мероприятие уникальное. "Тысячи неравнодушных людей соберутся, чтобы услышать друг друга, поделиться опытом своей жизни, опытом созидания в первую очередь", - сказал Борис Корчевников.
Анна Кузнецова, уполномоченный по правам ребенка, обещала рассказать на форуме о своем опыте многодетной мамы и прислушаться к предложениям по вопросам защиты детства и материнства. "Все, что касается детей, касается каждого из нас, - сказала Анна Кузнецова. Мы все с вами или имеем детей, или сегодняшние дети, или понимаем, что они у нас скоро будут. Поэтому дети - это про будущее, а про будущее нужно рассуждать всем вместе... И чем ярче этот диалог, чем он более личный, тем более точными будут решения", - отметила омбудсмен.