В Москве прошла выставка собак "Россия-2018" - видео

В начале ноября состоялось крупнейшее кинологическое событие в нашей стране - интернациональная выставка собак всех пород "Россия-2018".

Ежегодно в павильонах МВЦ "Крокус Экспо" выставка "Россия" собирает около 10 тысяч собак примерно 300 пород из всех регионов России: от Калининграда до Сахалина и от Новороссийска до Якутска.

Наталья из Подмосковья впервые побывала на подобном мероприятии. Сюда она приехала со своим любимцем - восточно-европейской овчаркой по кличке Гром. "Сегодня он признан лучшим щенком своей породы. Мы в первый раз на выставке, а уже такая удача", - радуется девушка и с гордостью демонстрирует завоеванный кубок.

Путь к победе был нелегкий. "Мы тренировались каждый день, бегали, занимались дрессировкой. Я очень счастлива", - признается хозяйка Грома.

А Алена со своим четвероногим питомцем - веселым и заводным пуделем - пришла просто поболеть за своих друзей. "Я своего питомца покупала как спорт-собаку, и мне больше нравится заниматься с ней чем-то активным, чем выставками. Сюда мы приехали поболеть за ее двоюродного брата и за нашу заводчицу", - говорит Алена.

Марина Беседина - одна из самых молодых удачных хендлеров России, специалистов, помогающих демонстрировать собак на породных выставках. Девушка шла к своей профессии фактически с детства и свою жизнь уже не представляет без экстерьерного ринга. На выставку Марина приехала со своим любимцем - американским стаффордширским терьером по кличке Лана и еще двумя чужими питомцами. "Самое главное, у хендлера с собакой должен быть контакт, чтобы она ему доверяла. Он должен обладать профессионализмом и большим опытом", - отмечает Марина.