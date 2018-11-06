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Рубрика: В мире

Пришел час расплаты

В Нью-Йорке судят мексиканского наркобарона
Текст: Юрий Ершов
Российская газета - Федеральный выпуск №7712 (249)
Масштабная торговля наркотиками в Северной Америке, отмывание денег, похищение и убийство людей в США. Вот таков далеко не полный перечень преступлений предъявят прокуроры на начавшемся в Нью-Йорке процессе над 63-летнем мексиканским наркобароном Хоакином Гусманом, известном по прозвищу Эль Чапо - коротышка.

В окружении здания суда приняты чрезвычайные меры безопасности. Пришлось учитывать то, что в свое время Гусман дважды совершил побег из-под ареста в Мексике. В тайне держатся имена присяжных во избежание возможного прессинга со стороны подельников Эль Чапо по наркокартелю "Синалоа", который он возглавлял.

После второго побега Гусмана все же арестовали в третий раз в январе 2016 года. По словам представителя командования морской пехоты Мексики, Эль Чапо был схвачен после перестрелки в Лос-Мочис, городе в штате Синалоа.

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Схватить беглеца удалось в какой-то степени благодаря тому, что словоохотливый Эль Чапо, будучи в бегах, в интервью голливудскому актеру и режиссеру Шону Пенну не скрывал причастности к наркобизнесу. .

Поначалу мексиканцы намеревались судить преступника на родине, но потом вняли просьбе Соединенных Штатов и передали его американцам. К слову, Гусман в списке ФБР числился наиболее опасным преступником. В Америке наркобарона содержали в тюрьме строжайшего режима на Манхэттене в одиночной камере в 15 квадратных метров без окон.

Эль Чапо грозит скорее всего пожизненное заключение. Смертный приговор по договоренности между Мехико и Вашингтоном исключен. По словам прокуроров, администрация США будет также добиваться конфискации имущества преступника на сумму 14 миллиардов долларов.

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