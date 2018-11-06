В прокат выходит "Облепиховое лето" - первый автобиографический игровой фильм об Александре Вампилове, дебютная работа в игровом кино режиссера театра "Практика" Виктора Алферова. Премьера прошла в Санкт-Петербурге в кинотеатре культурного центра "Лендок". Главную роль исполнил актер Андрей Мерзликин, с сожалением заметивший, что книги Вампилова не переиздаются уже около 20 лет: "Во время съемок я прошел по книжным магазинам Санкт-Петербурга - нигде не нашел Вампилова! Почему? Мне отвечали, что его больше не издают. Предложили поискать в букинистических магазинах. Меня это поразило. Возможно, после нашего фильма обратят внимание на этот факт. Помню, как после премьеры фильма "Брестская крепость" сразу вышло солидное издание многотысячным тиражом... И после многих телевизионных премьер был всплеск интереса к первоисточникам".

Съемки проходили в Петербурге и Ленинградской области, в Кронштадте, Иркутске, на Байкале.

Сцену, когда лодка Вампилова переворачивается на Байкале, снимали в конце августа 2017 года. Режиссер специально дождался августа, чтобы съемка велась в тех же погодных условиях, что и во время гибели драматурга. Более того, из 17 съемочных дней лишь один отводился на съемки на Байкале. И именно в этот день был шторм, однако команду это не остановило. Когда им сообщили, что скоро будет период - три часа спокойного озера, актеры и съемочная группа принялись за работу...

В Москве премьерный показ фильма состоится 9 ноября в кинотеатре "Иллюзион". 15 ноября картина выйдет в широкий прокат.