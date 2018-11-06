В "Роскосмосе" сообщили о сбое в одном из компьютеров на МКС

На российском сегменте МКС вышел из строя один из трех компьютеров управления. Об этом сообщают некоторые СМИ со ссылкой на источник в американских органах контроля над станцией.

По их данным, был зафиксирован отказ одного из трех компьютеров, которые управляют модулем "Звезда". До настоящего времени восстановить работу компьютера не удается, сообщил источник. При этом два других компьютера работают в штатном режиме.

В своем сообщении "Роскосмос" расставляет точки над "i". Действительно, пропала так называемая программная готовность одного из трех компьютеров на МКС, иными словами, произошел сбой программы. Для восстановления работоспособности компьютера необходимо провести его перезапуск.

На работу МКС этот сбой никак не повлияет. Штатная циклограмма позволяет бесконечно долго летать и на двух каналах. Но для уверенности в надежности ноябрьской стыковки с кораблем "Прогресс" перезагрузка будет проведена 8 ноября.

Менять компьютер необходимости нет.