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Рубрика: Общество
Проект: Наука

Взять след

Прибор впервые в мире быстро и просто найдет признаки сложных болезней
Текст: Юрий Медведев
Российская газета - Федеральный выпуск №7712 (249)
Выявить онкологическое заболевание на самой ранней стадии сегодня вполне реальная задача. Для этого надо сдать кровь на специальные биомаркеры. Точно так же можно узнать и о других болезнях, которые пока себя не проявили, но уже таятся в организме. Но такие анализы сложны, а потому проводятся в специализированных лабораториях, и дороги.
Чувствительность нового метода диагностики в 100 раз выше, чем у стандартных исследований. Фото: depositphotos.com Чувствительность нового метода диагностики в 100 раз выше, чем у стандартных исследований. Фото: depositphotos.com
Чувствительность нового метода диагностики в 100 раз выше, чем у стандартных исследований. Фото: depositphotos.com

Ученые из Института общей физики РАН и Московского физико-технического института разработали первый в мире метод, позволяющий быстро, всего за 30 минут, находить ультранизкие концентрации, по сути, следы низкомолекулярных соединений. Его чувствительность в 100 раз выше, чем у стандартных исследований.

Фото: Татьяна Кравченко
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По словам авторов, новая технология имеет широкую область применения, способна выявлять очень маленькие концентрации биоактивных веществ и маркеров, важных для диагностики заболеваний и контроля за безопасностью пищевых продуктов и других целей. Это позволит, например, проводить скрининг онкозаболеваний населения прямо в передвижных микроавтобусах, даже в слабо оснащенных специальной техникой, а также фельдшерских кабинетах удаленных и малонаселенных регионов.

Эффективность этого подхода была продемонстрирована на примере измерения концентрации в крови тироксина - одного из основных гормонов щитовидной железы. В общих чертах суть технологии в следующем. К взятой у пациента капельке крови, содержащей свободный тироксин, добавляются антитела с магнитными наночастицами и тироксин, но уже связанный с меткой (биотином). Этот сандвич направляется на мембрану, где нанесено вещество, которое очень активно взаимодействует с биотином.

Скрининг онкозаболеваний можно вести даже в фельдшерских кабинетах удаленных регионов

У антител появляется выбор: они могут связываться как со свободным тироксином, так и с меченым биотином. И если человек болен и у него мало свободного тироксина, то тогда преимущество у биотина. С ним и связывается большинство магнитных наночастиц. А дальше специальный прибор подсчитывает на мембране с рекордно высокой точностью число магнитных наночастиц и ставит диагноз щитовидной железе.

Исследование опубликовано в журнале Analytica Chimica Acta. Работа была поддержана Российским научным фондом.

Общество Наука Научный подход с Юрием Медведевым
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