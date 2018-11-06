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Рубрика: Общество

В России предложили сократить число магазинов с алкоголем и табаком

Текст: Марина Гусенко

Число точек продаж алкоголя и табака в России может сократиться почти в 2,5 раза. Это произойдет, если будут приняты соответствующие предложения экспертного совета при правительстве, направленные в кабмин для включения в проект по укреплению общественного здоровья. Новый документ может стать частью нацпроекта "Демография".

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Экспертный совет при правительстве предложил установить лимит - не более 50 магазинов на 100 тысяч человек. Сейчас на такое же количество людей приходится около 120 магазинов. Авторы инициативы также предлагают повысить акцизы на табачные изделия и алкогольные напитки, а значит, и увеличить цену на эти товары для населения. Кроме того, предложено расширить список мест, недоступных для курения. В частности, планируется запретить курение в подземных переходах и коммунальных квартирах. Ограничения, действующие по отношению к обычным сигаретам, могут также распространить и на электронные средства доставки никотина.

Фото: depositphotos.com
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По словам председателя правления РОО "Совет по общественному здоровью и проблемам демографии" Дарьи Халтуриной, многочисленные исследования, проведенные в мире, доказывают: чем меньше доступность табака и алкоголя, тем меньше люди его потребляют. Например, чем дальше от дома находится магазин, где продается эта продукция, тем реже она будет покупаться. Людям будет просто лень лишний раз идти в магазин, который находится на другом конце района или города, чтобы купить пачку сигарет или бутылку водки.

Ограничение точек продаж спиртных и табачных изделий уже есть в скандинавских странах, некоторых штатах США, Австралии. И статистика показывает: там, где введено такое правило, не только снижаются объемы потребления алкоголя и табака, но и отмечаются низкие показатели подростковой преступности и травматичности на дорогах, уточнила Халтурина.

Общество Здоровье Власть Право Административное право Правительство Алкоголь и табак Госрегулирование оборота алкоголя Национальная программа демографического развития
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