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06.11.2018 19:25
Рубрика: Экономика

Как по маслу

Приведет ли рекордный урожай к снижению цен
Текст: Алена Узбекова
Российская газета - Федеральный выпуск №7712 (249)
В этом году в России прогнозируется рекордный урожай масличных культур, заявили в минсельхозе, опираясь на данные региональных органов управления агропромышленным комплексом. Прежде всего речь идет о подсолнечнике, рапсе, горчице, сое и масличном льне.
Фото: Александр Кондратюк/ТАСС Фото: Александр Кондратюк/ТАСС
Фото: Александр Кондратюк/ТАСС

"Площади под масличными культурами увеличены на 1,3 миллиона гектаров, впервые в истории России составив 13,9 миллиона гектаров. Наиболее заметно увеличились площади под рапсом - в 1,5 раза и горчицей - в 2,2 раза. Подсолнечник посеян на рекордных 8,1 миллиона гектаров", - сообщили "РГ" в ведомстве.

Фото: depositphotos.com
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Однако пока рано ожидать, что эти рекорды приведут к снижению потребительских цен хотя бы на подсолнечное масло, отметили эксперты. Все названные культуры уже не первый год являются экспортно ориентированными. "Около половины всей продукции, полученной от сои, рапса, подсолнечника, а льна и вовсе до 85 процентов, - отправляется за рубеж, - рассказал "РГ" ведущий эксперт рынка масличных культур Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. - Безусловно, рекордный урожай повлияет на ситуацию в отрасли, но ценообразование в сегменте растительных масел, если говорить, например, о подсолнечном, зависит от множества факторов. И урожай далеко не главный".

"На цену масел влияют, например, объемы переработки, ситуация на мировом рынке", - рассказал "РГ" исполнительный директор Союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов. На оптовую и розничную стоимость продуктов оказывают давление мировые цены на сырье. С учетом того, что Россия - второй по мощности производитель подсолнечника в мире - получает рекордный урожай, это уже повлияло на мировой рынок, цены упали, уточнили в ИКАР.

Площади под масличными культурами увеличены на 1,3 миллиона гектаров, впервые в истории России составив 13,9 миллиона гектаров

Сейчас они находятся на минимальной отметке за последние десять лет. Но при этом серьезно вырос курс доллара. Поэтому в рублевом эквиваленте цены на масло находятся на уровне прошлого года. "Если "протягивать" этот расклад до сегмента розницы, то эти колебания почти незаметны, потребители их не чувствуют", - отметил Даниил Хотько. К тому же сырье, полученное от таких культур, как соя или масличный лен, практически не доходит до потребителей.

Даже использование сырья в перерабатывающей промышленности - в кондитерской, мясной или молочной отраслях - пока, к сожалению, не повлияет на вытеснение импортных ингредиентов. Например, растительные жиры, полученные от собственного подсолнечного масла, вряд ли подвинут импортное пальмовое.

85 процентов выращенного в России льна отправляется на экспорт

Вообще продукты из масличных культур - одна из ключевых статей в структуре российского продовольственного экспорта, отметил Артем Белов. "Он оценивается примерно в два миллиарда долларов в год. Под эту задачу сельхозпроизводители планируют серьезное расширение посевных площадей. То, что в этом году ожидается рекордный урожай, - хороший знак для экономики сельского хозяйства. Это значит, что рынок развивается", - сказал Артем Белов.

Экономика Товары и цены Цены на продукты
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