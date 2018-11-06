Васильева выступила против права подавать заявления в пять вузов

Министр просвещения Ольга Васильева не одобрила подход, согласно которому абитуриент может подавать документы в пять вузов.

- Я против того, чтобы в пять вузов подавали (документы). Считаю, что девальвация высшего образования должна быть прекращена, - цитирует министра РИА Новости.

По правилам приема, сейчас абитуриент имеет право подать заявления в пять вузов на три направления подготовки в каждом.

Кроме того, министр еще раз подчеркнула важность ЕГЭ как обязательного экзамена.

- Возвращаясь к вопросу, можно ли делать ЕГЭ добровольным, я считаю, что нет. Мы должны четко понимать, с какой базой ребенок вышел после одиннадцатого класса, и на что он может рассчитывать, - отметила Ольга Васильева. - Сегодня у нас не во всех вузах высокие пороги для поступления. Это тоже не делает нам чести, потому что можно пойти туда, где не особо сильно спрашивают.