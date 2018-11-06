ВЦИОМ: Россияне поддерживают создание нового комсомола

Россияне знают о существовании комсомола и положительно оценивают его деятельность. Большинство респондентов считают, что в современной России нужна молодежная организация, похожая на комсомол. Такие данные приводит ВЦИОМ в опросе, посвященном 100-летию ВЛКСМ.

Результаты исследования показывают высокий уровень информированности населения о существовании ВЛКСМ - 95%. При этом хорошо знают о комсомольской организации респонденты старше 45 лет (96%-97%). В то же время молодежь до 24 лет (65%) что-то слышала о комсомоле, но не в курсе подробностей.

В целом положительно относятся к деятельности комсомола 75% россиян. Такого мнения, прежде всего, придерживаются люди старшего возраста 45-59 лет. При этом среди молодых людей 18-24 лет какой-то преобладающей позиции по отношению к комсомолу нет: 37% относятся скорее положительно, 38% безразлично, 22% затрудняются ответить.

Социологи отмечают, что подавляющее большинство россиян (88%) убеждено в том, что молодежь нужно вовлекать в политическую и общественную жизнь страны. Кроме того, 80% респондентов считают, что России сегодня нужна организация, подобная комсомолу. Твердую убежденность в этом вопросе высказали 34% респондента, 46% ответили, что такая организация "скорее нужна". Противоположного мнения придерживаются 17% ответивших.

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров говорит, что, по мнению россиян, главная заслуга советского комсомола, - это приобщение молодежи к политическим и общественным делам. "Это признается важным и нужным и сегодня тоже", - поясняет он. По его словам, комсомол, как и многие институты советской эпохи, кажется современному российскому обществу организацией полезной и положительной. "Большинство тех, кто в нем когда-то состоял, не возражали бы против его восстановления в сегодняшних условиях.

Аналогичного мнения, пусть менее выраженно, придерживаются и молодые россияне, кто по возрасту в комсомоле побывать не успел", - уточняет социолог.