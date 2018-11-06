Венчурные фонды стали активно вкладывать средства в российские инновации

Венчурный рынок начал расти после нескольких лет застоя. За 2017 год его объем увеличился на 48 процентов - до 243,7 миллиона долларов, показал обзор "MoneyTree: навигатор венчурного рынка", подготовленный PwC и РВК. Было заключено 205 сделок - на 21 больше, чем в 2016 году. В первой половине 2018 года состоялось еще 97 сделок на 93,4 миллиона долларов.

Переход венчурного рынка к росту как по размеру, так и по количеству сделок - важный сигнал о постепенной смене настроений инвесторов и адаптации рынка к новым условиям, полагает генеральный директор РВК Александр Повалко. Ключевой вопрос сейчас - удастся ли превратить эту динамику в долгосрочный тренд.

"Российскому венчурному рынку потребовалось несколько лет, чтобы оправиться после геополитических баталий, - рассказал "РГ" президент Национальной ассоциации индивидуальных венчурных инвесторов (бизнес-ангелов), руководитель Клуба инвесторов бизнес-школы СКОЛКОВО Виталий Полехин. - Тогда зарубежные венчурные фонды, которые составляли ощутимую часть рынка, ушли, глобальные игроки перестали выходить на российский рынок, покупая местные стартапы, российские венчурные фонды переориентировались на более понятные и предсказуемые рынки. Сейчас они не перестали инвестировать за рубежом, но уже более активно рассматривают и инвестируют и в российские стартапы".

По данным Venture Barome-ter-2017, среднее число чисто российских проектов в портфелях отечественных инвесторов не меняется уже третий год и составляет около 60 процентов. Большинство экспертов считают, что российских инвесторов за рубежом не ждут, а тем, кто "прорвался", достаются проекты далеко не первого эшелона. Основная причина неудач - негативное восприятие российского капитала в целом.

Среди наиболее интересных ниш для инвестиций инвесторы называют искусственный интеллект и машинное обучение, финтех, блокчейн и криптовалюту. Наименее интересный сегмент - электронная торговля.

По подсчетам PwC и РВК, средний размер сделки в этом году составляет 1,3 миллиона долларов, лидером по сумме привлеченных инвестиций остается ИТ-сектор (больше 80 процентов инвестиций). Проекты из сегментов промышленных и биотехнологий привлекли 10 и 6 процентов объема инвестиций соответственно. " Пока все еще плохо себя чувствует венчурный рынок, связанный с био- и промышленными технологиями, - подтвердил Полехин. - В эти проекты все еще плохо инвестируют как участники рынка ранних стадий, так и классические венчурные фонды, а причиной является невостребованность таких проектов российскими корпорациями. Для перелома этой ситуации необходима не только господдержка на ранних стадиях, но и четкие стимулы госкорпорациям по приобретению технологических стартапов".

Среди наиболее интересных ниш для инвестиций инвесторы называют искусственный интеллект и машинное обучение, финтех, блокчейн и криптовалюту

Авторы обзора обращают внимание на почти двукратный рост среднего размера сделки на посевной стадии - в первой половине этого года он вырос с 0,5 до 0,9 миллиона долларов. Инвестиции на стадии стартапа прибавили 61 процент (с 0,83 до 1,33 миллиона долларов). Средний размер сделки на стадии расширения бизнеса снизился почти на треть (c 2,77 до 1,96 миллиона долларов).