Верховный суд подтвердил приговор Юсуфу Крымшамхалову и Адаму Деккушеву, которые были признаны виновными в расстреле российских военнослужащих в 1999 году.

Имена этих бандитов больше известны по другому делу - оба были приговорены в 2004 году к пожизненному заключению за теракты в Москве и Волгодонске в 1999 году. Они причастны к взрывам жилых домов. Тогда погибло более 200 человек и пострадало огромное количество ни в чем не повинных людей.

За нападение на колонну военнослужащих минобороны, совершенное в октябре 1999 года в Чечне, Деккушев и Крымшамхалов получили 12 и 8 лет колонии строгого режима. Как выяснило следствие, они организовали засаду для российских военных: подбили первую и последнюю машины колонны и стали расстреливать тех, кто оказался в центре. Всего в составе нападавших было около 400 боевиков. Тогда в неравном сражении 15 российских военных погибли и еще 28 пострадали.

По версии следствия, эти боевики вступили в банду "Карачаевский джамаат", которая действовала в начале второй военной кампании на территории Чечни под руководством Шамиля Басаева и арабского полевого командира Хаттаба, и в ее составе напали на российских военнослужащих.

От полного уничтожения военную колонну спасли боевые вертолеты, прилетевшие с авиабазы в Моздоке. Часть бандитов была уничтожена огнем с вертолетов, часть задержана и осуждена.

Деккушева и Крымшамхалова задержали в Грузии и затем депортировали в Россию. Расследование по статье 209 и по статье 317 УК - за участие в банде и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, проходило уже тогда, когда они отбывали пожизненное заключение в исправительной колонии "Белый лебедь" в Соликамске Пермского края.

Причастность Крымшамхалова и Деккушева к нападению на военную колонну в 1999 году была установлена в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проводившихся сотрудниками УФСБ по Пермскому краю и работниками пенитенциарного учреждения.