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Рубрика: В мире

Видео: Сотрудники СБУ вломились в квартиру украинской правозащитницы

Текст: Марина Алешина

Известная украинская юрист и правозащитник, глава общественного Института правовой политики и социальной защиты, Елена Бережная рассказала подробности обыска в ее квартире, которую в День освобождения Киева буквально взяли штурмом сотрудники Службы безопасности Украины.

СБУ сорвала участие Бережной в организованном ею митинге и возложении цветов к памятнику генералу Ватутину по случаю 75-летия со дня освобождения Киева от немецких захватчиков.

Фото: REUTERS
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Как рассказала женщина телеканалу "112 Украина", в ее квартире не просто выломали дверь, но до этого угрожали ей расправой, "приставляя пистолет к дверному глазку", а после напрямую применили физическое насилие - в том числе ударили сапогом в живот. Из-за удара женщина упала и ударилась головой о кафель, так что ей пришлось вызывать скорую помощь. Впоследствии правозащитница была госпитализирована. Прибывшая также на вызов полиция в ситуацию предпочла не вмешиваться и удалилась восвояси. Между тем обыски прошли в квартирах и офисах всех активистов, которые принимали участие в организации митинга у памятника Николаю Ватутину - освободителю Киева. В пресс-службе СБУ подтвердили обыски у членов некой "пророссийской организации". 

В честь генерала Ватутина в Киеве назван проспект, который нынешние украинские власти собираются переименовать в проспект Романа Шухевича - главаря Украинской повстанческой армии (запрещена Верховным судом РФ), выступавшей пособницей нацистов.

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