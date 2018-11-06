Вино из винограда вытесняют дешевые фруктовые алкогольные напитки

Новости

ФСИН проверило фото "цапка", поедающего деликатесы в колонии 20:41
В подмосковном Пушкино загорелся крупный склад 20:40
В Чувашии женщина выпала из движущегося поезда 20:27
После взрыва газа в смоленском доме обрушились балконы 20:27
Олег Дерипаска не поедет на Всемирный экономический форум 20:15
В Тернопольской области запретили говорить и петь по-русски 20:05
Лукашенко открыл реконструированный мост через Припять 20:00
В Москве прооперирован Алексей Венедиктов 19:40
Нефть марки Brent обвалилась на вечерних торгах 19:35
При взрыве в смоленском доме пострадали четыре человека 19:17
Ольга Васильева прокомментировала ситуацию с досмотрами на ЕГЭ 19:05
Бабич: Россия и Беларусь могут отразить любую агрессию 19:00
Жители Москвы попросили поднять цену на платную парковку 18:50
На 50-м году жизни от сердечного приступа умер джазмен Рой Харгроув 18:50
Министр просвещения объяснила закрытие подмосковной школы "Горки" 18:49
Цены на бензин пошли вверх после их заморозки правительством 18:48
26-летний рэпер Мак Миллер умер от передозировки 18:40
Министр просвещения предложила готовить веб-психологов для детей 18:27
Умер легендарный итальянский актер Карло Джуффре 18:25
Оператор "Северного потока - 2" построил 200 км газопровода 18:24
В смоленском доме взорвался газ 18:23
Владимир Путин обсудил на Совбезе санкции США против Ирана 18:20
Рособрнадзор запретил прием в один вуз и семь филиалов 18:20
Режиссера мелодрамы "Жизнь Адель" обвинили в домогательствах 18:10
Каскадер из "Неудержимых" Сталлоне умер в ночном клубе Алма-Аты 17:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Пять самых громких подделок XX века
Пять самых громких подделок XX века
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
06.11.2018 20:15
Рубрика: Экономика

Вот и ягодки

Вино из винограда вытесняют дешевые фруктовые алкогольные напитки
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск №7712 (249)
Продажи фруктовых вин растут в десять раз быстрее остальной алкогольной продукции. Спрос на этот напиток стимулирует его дешевизна, считают эксперты.

За три квартала этого года алкогольной продукции было продано 155,5 миллиона декалитров, свидетельствуют данные Росалкогольрегулирования. Это почти на 4 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи водки выросли всего на 1,3 процента, игристых и шампанских вин - на 1,1, тихих вин - на 2,7, а коньяка - на 9,7 процента. Впрочем, эти данные говорят скорее не об увеличении потребления алкоголя, а о расширении его учета в ЕГАИС, поясняют в Росалкогольрегулировании.

Фото: Depositphotos.com
Алкоголь предложили убрать с открытых прилавков по примеру табака

"Рост торговли не сопровождается таким же ростом производства. Видимо у торговых предприятий есть запасы, которые они теперь продают", - отмечает президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.

Но вот рост продаж фруктовых вин впечатляет. Если в прошлом году за три квартала их было продано 7,6 миллиона декалитров, то в этом году - уже более 11 миллионов, почти на 50 процентов больше. "Производят такие "вина" из фруктового концентрата, который покупают в основном в Китае, сбраживают его здесь и разливают в тару. Вот и получается "фруктовое вино", - объясняет Попович.

"Такие предприятия дали дешевый градус населению. Если посмотреть, из чего напитки произведены, становится понятно, что, скорее всего, это некие суррогаты", - отмечает руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Стоят фруктовые и плодовые вина до ста рублей, часто они разливаются в пластиковую тару. Дешевизна продукта стимулирует спрос.

Оградить население от "серых" фруктовых вин не так просто. Если поднять на них цены, потребители могут вообще перейти на водку, говорит Леонид Попович.

Лучше всячески продвигать виноградное вино и уточнить в законодательстве правила производства фруктовых вин, заключают эксперты.

Экономика Товары и цены Алкоголь и табак
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров: Действия НАТО на границах РФ не останутся без ответа
Владимир Путин обсудил на Совбезе санкции США против Ирана
В "Роскосмосе" сообщили о сбое в одном из компьютеров на МКС
Во Франции задержали подозреваемых в подготовке покушения на Макрона
Правительство уточнило правила идентификации в мессенджерах