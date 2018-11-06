Владимир Путин обсудил на Совбезе санкции США против Ирана

Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ ситуацию после введения США санкций против Ирана. "Был акцентирован незаконный характер подобных действий", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Другой темой оперативного совещания стала проблематика ОДКБ: речь об этом зашла в связи с тем, что на этой неделе Владимир Путин посетит Астану.

Кроме того, обсуждались актуальные вопросы социально-экономического характера.

В совещании приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.