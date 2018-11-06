Внимание всего мира приковано к выставке в Шанхае

Выступая на прошедшем 5 ноября Форуме международных финансовых СМИ и Аналитических центров, замглавы отдела пропаганды ЦК КПК, гендиректор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн заявил, что цитаты из программной речи председателя Си Цзиньпина, прозвучавшей на церемонии открытия I Китайской импортной ЭКСПО в Шанхае, набрали бешеную популярность в киберпространстве и вызвали огромный общественный резонанс не только в стране, но и за рубежом.

В своем выступлении, заявил Шэнь Хайсюн, Си Цзиньпин изложил политические меры КНР по усилению и повышению степени открытости своего рынка внешнему миру, выразил намерения правительства и народа Китая совместно использовать достигнутые результаты с другими государствами и подчеркнул готовность брать на себя надлежащую ответственность. И первая в мире шанхайская импортная ЭКСПО наглядно эти намерения демонстрирует. Ряд выражений председателя КНР "растащили" на цитаты и начали широко употреблять в Интернете.

Шэнь Хайсюн отметил, что 25 октября в ходе поездки в провинцию Гуандун председатель Си Цзиньпин призвал к более решительным и энергичным мерам по всестороннему углублению реформ и повышению степени внешней открытости. "Если выступление председателя в Гуандуне было более тесно связано с углублением реформ, то речь на церемонии открытия ЭКСПО - с расширением открытости", - считает Шэнь Хайсюн.

По сообщению Шэнь Хайсюна, о событиях I Китайской международной импортной ЭКСПО, проходящей сейчас в Шанхае, Медиакорпорация Китая, как одно из ключевых национальных СМИ, вещает по входящим в нее девяти телеканалам и десяти радиоканалам на 44 языках мира. В освещении событий ЭКСПО участвует более 1800 журналистов из Китая и других стран и регионов мира.

Кстати

31 октября Всемирный банк опубликовал ежегодный доклад о состоянии деловой среды в 190 странах мира "Doing Business-2019". Китай сделал 32 шага вперед, поднявшись с 78 на 46 место, и впервые вошел в топ-50 мира. Это свидетельствует о том, что деловая среда китайского рынка получает широкое признание международных финансовых организаций, институтов и бизнес-сообщества.

Материал предоставлен Медиакорпорацией Китая