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Рубрика: В мире

Во Франции задержали подозреваемых в подготовке покушения на Макрона

Текст: Екатерина Забродина
Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS
Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Французские правоохранители предотвратили покушение на президента республики Эмманюэля Макрона. По этому резонансному делу задержаны шесть человек в возрасте от 20 до 60 лет.

Фото: YouTube
Во Франции служебных собак вооружили "шпионскими" очками

Как сообщает французский телеканал BFM, речь идет о пятерых мужчинах и одной женщине, причастных, предположительно, к ультраправому подполью. Предварительное дело в отношении них ведет парижская прокуратура. Аресты в рамках ответственной спецоперации проводились Главным управлением внутренней безопасности сразу в четырех департаментах страны. У одного из подозреваемых было обнаружено огнестрельное оружие крупного калибра. Теперь следователям предстоит выяснить реальность угрозы, исходившей от этой группировки.

Телеканал напоминает, что в прошлом году во Франции уже арестовали группу лиц, планировавших покушение на представителей политической элиты. Главарь банды не скрывал в соцсетях симпатий к норвежскому террористу Брейвику.

В мире Европа Франция
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