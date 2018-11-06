Во Франции задержали подозреваемых в подготовке покушения на Макрона

Французские правоохранители предотвратили покушение на президента республики Эмманюэля Макрона. По этому резонансному делу задержаны шесть человек в возрасте от 20 до 60 лет.

Как сообщает французский телеканал BFM, речь идет о пятерых мужчинах и одной женщине, причастных, предположительно, к ультраправому подполью. Предварительное дело в отношении них ведет парижская прокуратура. Аресты в рамках ответственной спецоперации проводились Главным управлением внутренней безопасности сразу в четырех департаментах страны. У одного из подозреваемых было обнаружено огнестрельное оружие крупного калибра. Теперь следователям предстоит выяснить реальность угрозы, исходившей от этой группировки.

Телеканал напоминает, что в прошлом году во Франции уже арестовали группу лиц, планировавших покушение на представителей политической элиты. Главарь банды не скрывал в соцсетях симпатий к норвежскому террористу Брейвику.