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05.11.2018 00:50
Рубрика: Власть

Армейский пьедестал

Вооруженные силы России признаны сильнейшими в Европе
Текст: Иван Петров
Российская газета - Столичный выпуск №7711 (248)
Российская армия уверенно заняла первое место в рейтинге из 25 сильнейших армий Европы, который составило авторитетное американское издание Business Insider.

При составлении рейтинга аналитики учитывали такие факторы, как численность вооружения и военной техники, развитость страны в целом, а также многие дополнительные условия (например, военная логистика).

По данным Business Insider, армия России насчитывает более 3,5 млн военнослужащих. Правда, согласно российским официальным данным, численность Вооруженных сил по состоянию на 2018 год составляет 1 902 758 человек, из которых только 1 013 628 военнослужащие. Остальные люди являются гражданским персоналом. Можно предположить, что американские эксперты посчитали и призывников, и давно уволившихся из армии офицеров запаса, и военнослужащих других силовых ведомств страны. Только в этом случае и то с натяжкой можно приблизиться к указанной цифре.

Фото: Минобороны РФ
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По технике у американцев такие данные о нашей армии - более 20 тыс. танков, около 4 тыс. самолетов, один авианосец. Военный бюджет РФ, по данным Business Insider, составляет около 47 млрд долларов. Цифра, кстати, тоже спорная.

На второй строчке рейтинга оказалась Франция, которая тратит в год около 40 млрд долларов на оборону. Во французской армии, согласно исследованию, служат 388,6 тыс. человек, на вооружении имеются 406 танков и 1,2 тыс. самолетов. Замыкает тройку лидеров европейских армий Великобритания с ежегодными военными тратами в районе 50 млрд долларов. В ней эксперты насчитали 279 тыс. военнослужащих, 832 самолета и 227 танков.

Далее в рейтинге следуют армии Турции, Германии, Италии, Испании, Польши и Греции. На десятое место списка впервые попала ранее располагавшаяся гораздо ниже украинская армия. На Украине на оборону тратят более 4,8 млрд долларов, в армии служат 1,1 млн человек, а на вооружении находятся 2,2 тыс. танков и 240 военных самолетов, подсчитали американские аналитики.

Во второй десятке рейтинга расположились Чехия, Швеция, Швейцария, Норвегия, Нидерланды, Румыния, Беларусь, Дания, Венгрия, Финляндия, Болгария, Австрия, Словакия и Португалия. Последнее место заняла армия Бельгии, которая насчитывает менее 40 тыс. военнослужащих, 164 самолета и не имеет ни одного танка.

Согласно аналогичному мировому рейтингу армия России с 2015 года, когда обогнала Китай, прочно расположилась на второй строчке, уступая лишь США.

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Стоит отметить, что успехи российской армии, в том числе признание ее мощи во всем мире, неразрывно связано с именем министра обороны генерала армии Сергея Шойгу. И именно сегодня исполняется ровно 6 лет с момента его назначения на должность главного военного страны. 6 ноября 2012 года он, будучи губернатором Московской области, после решения президента России Владимира Путина сменил гражданский китель на военную форму.

За прошедшие 6 лет в армии произошли кардинальные изменения. Сегодня призывники от военкоматов не бегают, а занимают туда очереди. Срок службы снизился до одного года, призывникам разрешили служить рядом с домом, практически решен квартирный вопрос в армии. Значительно повышено денежное довольствие контрактников, в войска регулярно поступает самое современное оружие. В практически беспрерывном режиме в армии и на флоте проходят учения.

Власть Безопасность Правительство Минобороны
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