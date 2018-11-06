ВОЗ: Белорусы и россияне стали меньше употреблять алкоголь

Борьба с вредными привычками еще не приобрела необратимого характера в странах Европы, но определенные тенденции дают основания для осторожного оптимизма. В частности, Всемирная организация здравоохранения зафиксировала в европейском регионе общее снижение уровня потребления алкоголя. По данным руководителя офиса ВОЗ в Беларуси Батыра Бердыклычева, которые приводит портал СГ, существенно ниже этот показатель стал и в Союзном государстве.

"Беларусь, согласно последним оценочным данным, перестала быть лидирующей в этом вопросе и занимает 23 место в Европейском регионе по потреблению алкоголя на человека, а Россия занимает 14 место", - констатировал Бердыклычев, уточнив, что в РБ на одного человека в год приходится 11,2 литра абсолютного алкоголя, в России - 11,7 литра. Кстати, лидерами списка по потреблению алкоголя в год на человека экспертами названы Молдова (15,2 литра), Литва (15 литров) и Чехия (14,4 литра).

Представитель ВОЗ признает, что проблема борьбы с чрезмерным употреблением алкоголя "сложная и требует комплексного решения". По всему миру от пристрастия к нему только в 2016 году скончалось около 3 миллионов человек. В Беларуси по данным прошлого года эта цифра составляла почти 1,5 тысячи.

Касаясь профилактических мер для искоренения этого распространенного порока, Бердыклычев указал на необходимость комплексного решения проблемы. "Необходимо создать условия в обществе, когда потребление алкоголя не будет таким легким", - считает эксперт. Прежде всего, по его мнению, необходимо задуматься о повышении акцизных налогов на продукцию, содержащую спирт, "причем уровень акцизов должен быть напрямую связан с процентным содержанием спирта". Еще одним обязательным условием государственной заботы о здоровом образе жизни представитель ВОЗ считает введение запрета на рекламу алкогольной продукции. В пакет "санкционных мер" эксперт занес и строгое ограничение его продажи "по возрасту, месту и времени".

По информации заведующего сектором наркологии белорусского центра "Психического здоровья" Владимира Максимчука, в прошлом году количество людей, страдающих от алкоголизма, в РБ уменьшилось на 2,6%. На 1,1% сократилось и число злоупотребляющих алкоголем несовершеннолетних. В прошлом году выздоровели, то есть были сняты с учета или не употребляли алкоголь более года, 13 620 человек.

Однако абсолютные цифры еще не дают основания для успокоения. "Около 15 тысяч несовершеннолетних продолжают находиться под наблюдением наркологической службы. Более того, отмечается и рост женского алкоголизма, а смертность от отравления алкоголем увеличилась за 2017 год на 4,9%", - прокомментировал специалист. Всего на учете в центре "Психического здоровья" состоит около 170 000 человек, страдающих от алкоголизма.

Владимир Максимчук обратил внимание и на криминальные последствия от этого явления. В состоянии алкогольного опьянения в РБ совершаются 50% всех убийств, 40% разбойных нападений, 60% изнасилований, 30% самоубийств. Примерно 80% пожаров возникает при курении в состоянии алкогольного опьянения, с алкоголем связаны более половины смертельных исходов и тяжелых травм при ДТП.