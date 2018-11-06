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Рубрика: Общество

Стартовать правильно

Вышка научит искать работу
Текст: Мария Агранович
Российская газета - Федеральный выпуск №7712 (249)
Что написать в резюме, если нет опыта работы? Как сориентироваться, где тебя ждут? Как пройти собеседование? Высшая школа экономики запустила онлайн-курс о том, как студентам найти хорошую работу. Сориентироваться в мире вакансий поможет один из самых авторитетных экспертов в области профориентации Алена Владимирская.

- Поиск работы - важный навык, но, к сожалению, ему не учат в школах и вузах, - говорит эксперт. - А между тем очень много карьерных сложностей связано именно с неправильным стартом.

При аккредитации вузов власти будут учитывать качество подготовки студентов

В рамках курса студентам расскажут о ситуации на рынке вакансий, как проходить интервью и тестовые задания, которые часто предлагаются на собеседовании. Экспертами выступят и выпускники ВШЭ, работающие в сфере консалтинга, медиа, IT-индустрии и агробизнеса. Что называется, из первых уст студенты узнают, как отбирают соискателей на разные должности, что требуют от молодых специалистов, почему так важна корпоративная культура.

Одним из первых шагов к работе мечты по-прежнему остается правильный выбор вуза: во всех ведущих уже созданы кафедры крупных предприятий, через которые еще в процессе обучения можно устроиться на работу.

А еще при вузах открываются акселераторы и инкубаторы, на базе которых студенты могут открыть свое дело - стартап. Такой опыт точно будет дополнительным плюсом при устройстве на работу.

Топ-8 столичных вузов с точки зрения работодателей: МГУ, МГТУ им. Баумана, ВШЭ, МФТИ, МГИМО, РЭУ им. Плеханова, МГМУ им. Сеченова, РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

Общество Образование Общество Наука Наука и образование Высшая школа экономики
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