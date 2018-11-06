Выборы в Конгресс США оказались под угрозой срыва в штате Джорджия

В американском штате Джорджия оказались под угрозой срыва промежуточные выборы в Конгресс США.

Как пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ, на избирательных участках вышло из строя немало электронных устройств для голосования. В результате гражданам приходится выстраиваться в очереди, чтобы отдать свой голос. Сотрудники избиркомов пытаются устранить проблемы, а заодно убедить избирателей не расходиться с участков.

Отмечается, что аналогичные сложности возникли и в других штатах, в частности, в Техасе.

Выборы в Конгресс открылись в 5:00 в штате Вермонт, а завершатся в 18:00 на Гавайях. В Москве в это время будет 7 часов утра среды.