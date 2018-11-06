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Рубрика: Общество

Что Пушкин прописал

Выпускники готовятся к итоговому сочинению
Текст: Анна Владимирова
Российская газета - Федеральный выпуск №7712 (249)
До новой волны государственной итоговой аттестации осталось меньше месяца: 5 декабря всех выпускников ждет первое испытание, которое является допуском к ЕГЭ - итоговое сочинение. За что можно получить "незачет"? На какие источники лучше ссылаться? Кого могут удалить из аудитории? Подробные инструкции не только для школьников, но и для учителей опубликованы на сайте Федерального института педагогических измерений.
Итоговое сочинение - очень важное испытание для выпускников 2019 года. Без "зачета" по нему допуск к ЕГЭ не получить. Фото: Евгения Смолянская/ РГ Итоговое сочинение - очень важное испытание для выпускников 2019 года. Без "зачета" по нему допуск к ЕГЭ не получить. Фото: Евгения Смолянская/ РГ
Итоговое сочинение - очень важное испытание для выпускников 2019 года. Без "зачета" по нему допуск к ЕГЭ не получить. Фото: Евгения Смолянская/ РГ

Открытые направления тем известны: "Отцы и дети", "Мечта и реальность", "Месть и великодушие", "Искусство и ремесло", "Доброта и жестокость". А вот конкретные формулировки с вопросами станут доступны за 15 минут до начала сочинения. На письменное творчество отводится почти 4 часа. Рекомендуемый объем - от 350 слов.

Фото: РИА Новости
Готовы ли школы к обязательному ЕГЭ по истории

- В литературе немало героев, по-разному относящихся к мечте: одни воодушевлены благородными устремлениями и готовы их воплотить в жизнь, другие оказались в плену прекраснодушных мечтаний, третьи лишены высокой мечты и подчинены низменным целям, - комментируют одну из тем эксперты ФИПИ. При этом подчеркивается, что от учеников ждут рассуждений по теме, а не литературоведческий анализ.

Но опираться на конкретный литературный источник все-таки придется: это может быть художественное произведение, дневники, мемуары, публицистика, философские трактаты, устное народное творчество... Исключение малые жанры: пословицы, поговорки, прибаутки. В остальном список открытый. В принципе, подойдут даже труды Шопенгауэра или Коран. Главное, чтобы произведение реально существовало. И еще один совет: у ребят еще есть шанс подтянуть грамматику, пунктуацию и орфографию. Допустимое количество ошибок - не более пяти на 100 слов. И, по статистике, чаще всего "незачет" около процента выпускников получают именно за неграмотность.

Что школьник может принести с собой на сочинение? Ручку, паспорт, бумагу для черновиков, при необходимости - лекарства и питание. Для детей-инвалидов - специальные технические средства. А вот гаджеты, шпаргалки и даже собственные словари строго запрещены. Если их заметят, сразу удалят с испытания. Переписать работу можно будет 6 февраля и 8 мая. Ребята с ограниченными возможностями здоровья могут выбрать вместо сочинения изложение.

Общество Образование
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