Вышел второй трейлер вестерна братьев Коэн "Баллада Бастера Скраггса"

Ковбойский блюзовый сплэттер, готическая карета и курица в тире - во втором трейлере киноальманаха братьев Коэн "Баллада Бастера Скраггса".

Новая работа культового "двухголового режиссера" ранее, напомним, планировалась как сериал. Различные истории, объединенные местом действия - пропахшим порохом и всевозможным насилием миром Дикого Запада, в итоге конвертировались в формат полноценного фильма, чтобы картина могла принять участие в гонке за "Оскаром".

Связующим звеном шести непохожих друг на друга сегментов одной истории является герой Тима Блейка Нельсона - Бастер Скраггс.

Для каждого зрителя найдется что-то свое: Джеймс Франко болтается в петле, Том Уэйтс в облике пыльного Санта-Клауса ищет золото, Брендан Глисон едет в зловещем дилижансе, а Зои Казан сражается со смертью. Без политических проблем и вечных социальных вопросов дело также не обойдется - под фирменным соусом черного юмора и с долей качественного абсурда.

Премьера многоликого неовестерна назначена на 16 ноября на Netflix.