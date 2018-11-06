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Вышел второй трейлер вестерна братьев Коэн "Баллада Бастера Скраггса"

НОВОСТЬ06.11.2018, 16:20
Текст:   Генри Достоевский
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Ковбойский блюзовый сплэттер, готическая карета и курица в тире - во втором трейлере киноальманаха братьев Коэн "Баллада Бастера Скраггса".

Новая работа культового "двухголового режиссера" ранее, напомним, планировалась как сериал. Различные истории, объединенные местом действия - пропахшим порохом и всевозможным насилием миром Дикого Запада, в итоге конвертировались в формат полноценного фильма, чтобы картина могла принять участие в гонке за "Оскаром".

Фото: youtube.com
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Связующим звеном шести непохожих друг на друга сегментов одной истории является герой Тима Блейка Нельсона - Бастер Скраггс.

Для каждого зрителя найдется что-то свое: Джеймс Франко болтается в петле, Том Уэйтс в облике пыльного Санта-Клауса ищет золото, Брендан Глисон едет в зловещем дилижансе, а Зои Казан сражается со смертью. Без политических проблем и вечных социальных вопросов дело также не обойдется - под фирменным соусом черного юмора и с долей качественного абсурда.

Премьера многоликого неовестерна назначена на 16 ноября на Netflix.

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