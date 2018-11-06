За вовлечение подростков в незаконные митинги оштрафуют на миллион

Власть будет "бить по рукам тех дельцов, которые цинично использует детей в политических целях". На это направлен законопроект, который поддержала Госдума в первом чтении.

Взрослым, привлекающим детей и подростков к участию в несанкционированных акциях, будет грозить до 30 суток ареста и до 1 млн рублей шатрафа.

Поправки вызваны серией несанкционированных акций с широким вовлечением в них подростков, пояснил коллегам один из авторов, депутат-единоросс Евгений Ревенко. Такая тенденция имеет место последние два года. Кроме того, растет число задержанных на митингах подростков. По данным МВД, за прошлый год таковых оказалось 475. И только за одну акцию в мае 2018 года было задержано 223 подростка.

Несовершеннолетние, таким образом, стали едва ли не основной аудиторией организаторов такого рода акций, их расходным материалом, заявил Ревенко. Для того, чтобы рекрутировать на баррикады подростков, разворачиваются масштабные кампании в соцсетях. "Надо дать по рукам всем тем, кто пытается использовать наших детей в своих политических корыстных целях, - призвал инициатор.

При этом он отметил, что законопроект не ограничивает ни свободу собраний, не ущемляет интересы несовершеннолетних и их родителей. Он касается исключительно организаторов несанкционированных акций, втягивающих в политику подростков. В связи с этим Ревенко не согласился с коллегой по фракции Сергеем Вострецовым, который заявил, что "родители тоже должны отвечать". "Именно они несут ответственность за детей и должны следить за их активностью, в том числе в соцсетях, - пояснил свою мысль последний. - На Украине все начиналось как раз с детей".

"Мы не ястребы, - отреагировал Ревенко. - Мы хотим бить по рукам именно тех, кто цинично использует детей в политических целях".

Коммунисты побеспокоились за процесс принятия в пионеры (если санкционированно, все будет нормально, успокоили в "ЕР"). Но главное замечание КПРФ - размытость формулировок. Ведь за вовлечение можно привлечь под надуманным предлогом. А кого наказывать, если подросток просто шел мимо и втянулся в акцию?

Термин "вовлечение" имеет однозначную трактовку в постановлении Верховного суда РФ от 1 февраля 2011 года, пояснил представитель "ЕР". Имеются в виду действия взрослого в форме обещания (в частности, денег), обмана, угроз, а также предложения совершить преступное действие. "То есть в суде должно быть доказано, что именно было вовлечение, намеренный сбор подростков на акцию", - подчеркнул Ревенко.

"Справороссы" поддержали поправки. "Мы считаем, что участие в политике и любых политических действиях предполагает знание расстановки политических сил и того, что происходит в стране", - заявил замглавы фракции Михаил Емельянов.

Итак, согласно поправкам, за первое нарушение виновным грозит арест до 15 суток и штраф до 500 тыс. рублей. При повторном нарушении - до 30 суток ареста и до 1 млн рублей штрафа.